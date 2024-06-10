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Published Сегодня, 15:55

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Updated Сегодня, 15:57

В Армизонском районе простились с 41-летним бойцом СВО

«Каково это быть за ленточкой»: 41-летний тюменский боец погиб на СВО

10 июня 2024, 15:55
Фото: Изображение Midjourney

В Армизонском районе простились с 41-летним бойцом СВО

Родственники и местные жители в Армизонском районе простились с 41-летним бойцом специальной военной операции Вячеславом Яковлевым. Об этом сообщает местное издание «Вестник Армизонского района».

Известно, что Яковлева похоронили 6 июня. Солдат погиб во время выполнения боевого задания.

«Проводить в последний путь бойца пришли представители администрации района, главы сельских поселений, односельчане, родственники, друзья и все неравнодушные люди. Среди них были и участники боевых действий, которые видели и знают — каково это быть там, „за ленточкой“», — пишет «Вестник».
Фото: "Вестник Армизонского района"

Соболезнования родным и близким выразили глава района Александр Робканов и военный комиссар Омутинского, Армизонского и Юргинского районов Александр Филипенко. Ранее «Наш город» сообщал, что в Уватском районе простились с двумя бойцами СВО.

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