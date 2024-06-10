«Каково это быть за ленточкой»: 41-летний тюменский боец погиб на СВО

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
Известно, что Яковлева похоронили 6 июня. Солдат погиб во время выполнения боевого задания.
«Проводить в последний путь бойца пришли представители администрации района, главы сельских поселений, односельчане, родственники, друзья и все неравнодушные люди. Среди них были и участники боевых действий, которые видели и знают — каково это быть там, „за ленточкой“», — пишет «Вестник».
Соболезнования родным и близким выразили глава района Александр Робканов и военный комиссар Омутинского, Армизонского и Юргинского районов Александр Филипенко. Ранее «Наш город» сообщал, что в Уватском районе простились с двумя бойцами СВО.