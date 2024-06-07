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Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

В Уватском районе простились с двумя бойцами СВО

В Уватском районе простились с двумя бойцами СВО

7 июня 2024, 09:54
Фото: Изображение Midjourney
Двух бойцов, погибших во время проведения специальное военной операции, похоронили в Уватском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Местные жители простились с 51-летним Игорем Путовым. Он родился в Демьянском.

«Игорь Николаевич занимался лыжным спортом, волейболом, хоккеем. С детства любил походы на природу, часто ходил в лес за грибами, как и многие односельчане — увлекался охотой и рыбалкой. Он окончил нефтегазовый университет, работал начальником участка дорожной строительной компании», — говорится в сообщении.
Фото: Администрация Уватского района

Боец отправился на фронт в конце февраля 2024 года, служил в мотострелковом отделении. Погиб в мае при выполнении боевых задач. Тюменца наградили Орденом Мужества посмертно.

Прощание также состоялось с еще одним местным жителем, который погиб на СВО. Это 45-летний Александр Перемитин. Он родился в Сладковском районе, а в Уватский переехал к началу своего трудового пути — в 2005 году.

«Он 15 лет проработал инженером-электриком в физкультурно-оздоровительном комплексе. Зарекомендовал себя высококвалифицированным специалистом, ответственным и исполнительным работником, отзывчивым и честным человеком», — сообщает районная администрация.
Фото: Администрация Уватского района

Александр Перемитин заключил контракт на военную службу в Ханты-Мансийске. Погиб 25 апреля 2024 года. Земляка наградили Орденом Мужества посмертно.

Ранее «Наш город» писал, что в тюменском селе погибшего бойца СВО проводили детским концертом.

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