В Уватском районе простились с двумя бойцами СВО

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Местные жители простились с 51-летним Игорем Путовым. Он родился в Демьянском.
«Игорь Николаевич занимался лыжным спортом, волейболом, хоккеем. С детства любил походы на природу, часто ходил в лес за грибами, как и многие односельчане — увлекался охотой и рыбалкой. Он окончил нефтегазовый университет, работал начальником участка дорожной строительной компании», — говорится в сообщении.
Боец отправился на фронт в конце февраля 2024 года, служил в мотострелковом отделении. Погиб в мае при выполнении боевых задач. Тюменца наградили Орденом Мужества посмертно.
Прощание также состоялось с еще одним местным жителем, который погиб на СВО. Это 45-летний Александр Перемитин. Он родился в Сладковском районе, а в Уватский переехал к началу своего трудового пути — в 2005 году.
«Он 15 лет проработал инженером-электриком в физкультурно-оздоровительном комплексе. Зарекомендовал себя высококвалифицированным специалистом, ответственным и исполнительным работником, отзывчивым и честным человеком», — сообщает районная администрация.
Александр Перемитин заключил контракт на военную службу в Ханты-Мансийске. Погиб 25 апреля 2024 года. Земляка наградили Орденом Мужества посмертно.
Ранее «Наш город» писал, что в тюменском селе погибшего бойца СВО проводили детским концертом.