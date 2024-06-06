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Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

В тюменском селе погибшего бойца СВО проводили детским концертом

В тюменском селе погибшего бойца СВО проводили детским концертом

6 июня 2024, 12:24
Фото: Изображение Midjourney
В селе Птицы Вагайского района простились с Сергеем Шевелевым — бойцом СВО, который погиб на Украине. Об этом сообщает местная газета «Сельский труженик».

Сергей Шевелев проходил службу в звании рядового. Он погиб во время выполнения боевых задач. Тюменца наградили Орденом Мужества посмертно.

«В знак памяти от сослуживцев Сергея Николаевича на траурном митинге звучала живая музыка в исполнении ансамбля скрипачей „Поющие струны“ детской школы искусств им. Алябьева», — пишет издание.
Фото: "Сельский труженик"

Бойца Шевелева похоронили с воинскими почестями. Проститься с бойцом, кроме родных и близких пришли представители районной администрации. Слова соболезнования также выразил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Ранее «Наш гроод» сообщал, что на СВО погиб мастер спорта из Тюмени.

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