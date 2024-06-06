В тюменском селе погибшего бойца СВО проводили детским концертом

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Сергей Шевелев проходил службу в звании рядового. Он погиб во время выполнения боевых задач. Тюменца наградили Орденом Мужества посмертно.
«В знак памяти от сослуживцев Сергея Николаевича на траурном митинге звучала живая музыка в исполнении ансамбля скрипачей „Поющие струны“ детской школы искусств им. Алябьева», — пишет издание.
Бойца Шевелева похоронили с воинскими почестями. Проститься с бойцом, кроме родных и близких пришли представители районной администрации. Слова соболезнования также выразил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Ранее «Наш гроод» сообщал, что на СВО погиб мастер спорта из Тюмени.