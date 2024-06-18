Мемориальные таблички бойцам СВО открыли в Ялуторовском районе

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Памтные знаки расположились на фасаде местной школы. Первый мемориал посвящен Владимиру Коркину. Тюменец погиб в сентябре 2023 года при выполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Посмертно награждён Орденом Мужества.
Еще одну мемориальную табличку открыли в честь Дилера Абдурахманова. Офицер Российской Армии после окончания ТВИККУ был распределён в парашютно-десантные войска города Иваново, в сентябре 2022 года отправлен в зону СВО. Гвардии лейтенант Далер Абдурахмонов ценой своей жизни до конца выполнил свой воинский долг. Награждён орденом Мужества, медалями «За отвагу», «За разминирование», «За боевые отличия».
«Мы гордимся нашими земляками. Пусть скорее наступит победа, а над нашими головами будет мирное небо. Вечная память солдатам», — сказал глава Ялуторовского района.
Ранее «Наш город» сообщал, что родственники и местные жители в Армизонском районе простились с 41-летним бойцом специальной военной операции Вячеславом Яковлевым. Солдат погиб во время выполнения боевого задания.