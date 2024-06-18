Мемориальные таблички бойцам СВО открыли в Ялуторовском районе

Еще одну мемориальную табличку открыли в честь Дилера Абдурахманова. Офицер Российской Армии после окончания ТВИККУ был распределён в парашютно-десантные войска города Иваново, в сентябре 2022 года отправлен в зону СВО. Гвардии лейтенант Далер Абдурахмонов ценой своей жизни до конца выполнил свой воинский долг. Награждён орденом Мужества, медалями «За отвагу», «За разминирование», «За боевые отличия».