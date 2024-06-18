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Published Сегодня, 11:25

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Updated Сегодня, 11:27

Мемориальные таблички бойцам СВО открыли в Ялуторовском районе

Мемориальные таблички бойцам СВО открыли в Ялуторовском районе

18 июня 2024, 11:25
Фото: Андрей Гильгенберг
В Ялуторовском районе появились две мемориальные таблички в память о погибших бойцах СВО. Об этом рассказал глава района Андрей Гильгенберг.

Памтные знаки расположились на фасаде местной школы. Первый мемориал посвящен Владимиру Коркину. Тюменец погиб в сентябре 2023 года при выполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Посмертно награждён Орденом Мужества.

Еще одну мемориальную табличку открыли в честь Дилера Абдурахманова. Офицер Российской Армии после окончания ТВИККУ был распределён в парашютно-десантные войска города Иваново, в сентябре 2022 года отправлен в зону СВО. Гвардии лейтенант Далер Абдурахмонов ценой своей жизни до конца выполнил свой воинский долг. Награждён орденом Мужества, медалями «За отвагу», «За разминирование», «За боевые отличия».

Фото: Андрей Гильгенберг
«Мы гордимся нашими земляками. Пусть скорее наступит победа, а над нашими головами будет мирное небо. Вечная память солдатам», — сказал глава Ялуторовского района.

Ранее «Наш город» сообщал, что родственники и местные жители в Армизонском районе простились с 41-летним бойцом специальной военной операции Вячеславом Яковлевым. Солдат погиб во время выполнения боевого задания.

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