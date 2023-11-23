Тюменская область вошла в Топ-20 по расходу интернета абонентами до 14 лет

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:54
В целом дети стали тратить на 26% больше мобильного интернета, чем в 2022 году *, однако их предпочтения изменились. Около трети трафика по-прежнему уходит на просмотр видео — 32%, хотя годом ранее его доля была выше на 1,3%. Теперь почти столько же дети тратят на мессенджеры, чья доля выросла более чем в полтора раза и достигла 30%.
Тройку лидеров по расходу интернета замыкают музыкальные сервисы — 15% (- 5 п. п. в структуре потребления год к году). В то же время на игры и соцсети, занявшие четвертую и пятую строчку рейтинга, у абонентов до 14 лет сейчас уходит 9% и 7% мобильного трафика соответственно.
Самыми популярными приложениями у тюменских детей остаются YouTube, VK и TikTok. При этом если расход трафика за год вырос на 26% и 41%, то активность в TikTok практически осталась на уровне 2022 года (+1 п. п.). В топ-5 также вошли Telegram, который вырос на 86%, и WhatsApp, прибавивший 45%.
Около 4% мобильного интернета дети расходуют на просмотр фильмов. Однако женская аудитории активнее мужской в онлайн-кинотеатрах START и more.tv. Кроме того, девочки тратят на 44% больше трафика в Wildberries и гораздо активнее в приложениях продуктовых магазинов («ВкусВилл», «Магнит»). В целом мальчики используют почти в 2,3 раза больше гигабайт, чем девочки.
Отметим, Тюменская область вошла в число 20 регионов-лидеров по расходу мобильного трафика абонентами до 14 лет и находится на 18 строке рейтинга. На первых позициях — Москва, Санкт-Петербург, Самарская область, Краснодарский край и Башкирия. При этом в столичных регионах Telegram уже входит в топ-3 самых популярных приложений, обгоняя TikTok.
Тренд на рост потребления детского интернет-трафика подтверждается и повышенным спросом на тариф «МегаФон Kids», число подключений которого с января выросло на 19%, а с октября прошлого года — на 44%. Одно из его главных преимуществ — защита детей от нежелательного контента: выбранные родителями ресурсы и сайты 18+ будут недоступны для просмотра. Кроме того, услуга ограничивает скорость интернета ночью, чтобы ребенок вместо сна не проводил время за мобильными играми или развлекательными видео.
* данные за первые 10 месяцев 2023 года сопоставляются с аналогичным периодом прошлого года.