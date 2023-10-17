Камень преткновения: «залипание» в смартфоне может разрушить отношения

У подавляющего большинства россиян — 75,1% — установлен пароль на смартфоне. Обмен паролями является для каждого третьего проявлением доверия в отношениях, но отмечается, что все-таки каждый второй россиянин предпочитает не делиться паролем с партнером. При этом 22,8% опрошенных отмечают, что испытывают стресс, когда кто-то, включая близких, берет его смартфон в руки. Даже имея доступ, брать телефон партнера без его ведома большинство респондентов — 65% — считают неприемлемым. Однако почти четверть опрошенных уверены, что их вторая половинка все-таки тайно залезала в их телефон. В действительности, 17% россиян признались, что хотя бы раз проверяли гаджет партнера и стыдятся этого, тогда как 18% поступают так постоянно и не испытывают неловкости на этот счет, сообщают аналитики МТС.