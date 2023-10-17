Камень преткновения: «залипание» в смартфоне может разрушить отношения

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Согласна исследованиям аналитиков, «залипание» партнера в смартфоне является серьезным камнем преткновения для каждой третьей пары в России — для 0,4% респондентов эта проблема даже может стать причиной разрыва отношений. При этом в семьях с детьми скандалы на этой почве случаются почти в два раза чаще. В основном, регулярно конфликтующие респонденты страдают от недостатка внимания со стороны постоянно погруженного в устройство партнера (54%) или жалуются на невозможность поговорить с ним (27%).
Регулярное «залипание» партнера в смартфоне как таковое чаще всего не является первопричиной конфликтов в паре. Постоянный думскроллинг в процессе общения — скорее, признак сложностей в отношениях, чем истинная причина разногласий, — отметила психолог Маргарита Спасская.
Каждому пятому опрошенному не нравится засыпать одному, потому что партнер продолжает сидеть в телефоне, или обедать с тем, кто не может оторваться от устройства. Такое же количество респондентов (21%) в отношениях не разделяют страсть второй половинки к мобильному геймингу, считая это ребячеством, и раздражаются от привычки возлюбленного уходить в туалет с гаджетом на «целую вечность».
У подавляющего большинства россиян — 75,1% — установлен пароль на смартфоне. Обмен паролями является для каждого третьего проявлением доверия в отношениях, но отмечается, что все-таки каждый второй россиянин предпочитает не делиться паролем с партнером. При этом 22,8% опрошенных отмечают, что испытывают стресс, когда кто-то, включая близких, берет его смартфон в руки. Даже имея доступ, брать телефон партнера без его ведома большинство респондентов — 65% — считают неприемлемым. Однако почти четверть опрошенных уверены, что их вторая половинка все-таки тайно залезала в их телефон. В действительности, 17% россиян признались, что хотя бы раз проверяли гаджет партнера и стыдятся этого, тогда как 18% поступают так постоянно и не испытывают неловкости на этот счет, сообщают аналитики МТС.
По данным исследования, источником тревоги для 62% россиян выступают переписки их второй половины в мессенджерах. Заполучив доступ к устройству, партнеры проверяют соцсети — 28% и SMS — 26%. Меньший интерес вызывают фотографии и история поисковых запросов. При этом такой контроль больше свойственен парам именно в возрасте от 26 до 34 лет. Чувство безразличия, опережая почти на 10% раздражение, лидирует по эмоциональному восприятию таких ситуаций в данной возрастной группе.
Также оказалось, что более половины респондентов (62%) абсолютно нормально относятся к приватным телефонным переговорам супругов или партнеров, особенно если вторая половинка впоследствии делится тем, кто звонил и о чем шла речь. При этом мужчины вынуждены пересказывать содержание разговора чаще женщин. 16% опрошенных признались, что им хоть и неприятно уединение партнера, но они это скрывают, чтобы не быть контрол-фриком.
Только 5% пытаются подслушать разговор, если партнер удалился в другую комнату: женщины делают это в 2,5 раза чаще мужчин. Почти 6% россиян ужасно нервируют уединенные разговоры партнера по телефону. Для мужчин и женщин в равной степени это повод задуматься о наличии каких-то тайн от своей второй половины. 4% опрошенных признались, что это тоже становится причиной конфликтов в семье.
14% владельцев гаджетов никогда не отключают звуковые сигналы, даже если того требуют обстоятельства. Каждый пятый опрошенный сидит в телефоне даже во время встреч с друзьями или родными и чувствует себя не в своей тарелке, если нужно выключить смартфон, говорится в исследовании МТС.
Как показало исследование, россияне куда более увлечены контролем детей, чем партнеров. Так, чуть более половины опрошенных родителей (55%) знают пароль от смартфона своего ребенка и пытаются оказывать влияние на то, как используется устройство. У каждого пятого в семье юный пользователь обязуется предоставить телефон по запросу. Только 7% родителей не могут получить детский гаджет и ругаются с ребенком из-за этого.
Особенно эффективно удается ограничивать детей до наступления их пятнадцатилетнего возраста. После этого возможность регламентировать порядок использования гаджета падает примерно вдвое. Именно поэтому родители подростков старшего возраста — от 15 до 18 лет — по-прежнему залезают в телефоны детей, пока те спят, или тайно отслеживают их активность в соцсетях, считают аналитики.
Родители детей, особенно подросткового возраста, регулярно сталкиваются с вызовами, связанными с тем, что контролировать все невозможно. Учесть все риски и полностью обезопасить ребенка просто не предоставляется возможным. Самое важное, что могут и должны сделать родители — выстроить с детьми отношения, основанные на доверии и поддержке, когда ребенок чувствует, что может рассказать им обо всем, не боясь при этом быть наказанным. Также необходимо обучать детей основам цифровой безопасности, — комментирует Маргарита Спасская.
У родителей детей помладше арсенал инструментов контроля значительно больше. Треть опрошенных — 32% — вводят мягкие ограничения, например, отказ от смартфона во время еды или выполнения домашних заданий. Тогда как часть респондентов прибегает к более жестким мерам и дают детям смартфон только в своем присутствии. Подобная практика особенно распространена среди родителей детей возрастом до 8 лет (32%).
Интересно, что таким же способом нередко ограничивают и детей от 8 до 12 лет (16%). Среди этой же возрастной группы детей чаще остальных установлен родительский контроль (33%). Таким образом, смартфоны детей от 8 до 12 лет подвергаются наиболее строгому контролю со стороны взрослых. Тем не менее, 35% родителей в России не вводят никаких ограничений: телефон находится у детей в постоянном доступе.
22,8% участников опроса отмечают снижение остроты зрения после длительного использования смартфона. Еще 13,1% замечают, что устают и становятся раздражительнее. Каждый седьмой пользователь жалуется на синдром сухого глаза, 12,4% — на жжение в глазах и 11,6% — на покраснение глаз.
Каждый третий владелец смартфона игнорирует специальные режимы для защиты зрения и не меняет цветовую гамму экрана. Только четверть опрошенных заботится о здоровье глаз и всегда использует такие режимы, особенно для чтения с экрана, а у 8,9% автоматически настроено плавное снижение «Циркадного режима» за несколько часов до сна.