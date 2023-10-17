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Камень преткновения: «залипание» в смартфоне может разрушить отношения

Камень преткновения: «залипание» в смартфоне может разрушить отношения

17 октября 2023, 11:09
Фото: 1MI
Аналитики экосистемы МТС провели исследования, в рамках которых им удалось выяснить, какую роль в 2023 году мобильный телефон играет в романтических и семейных отношениях россиян, а также какие возрастные группы детей подвергаются родительскому контролю. Подробнее в материале Нашего Города.

Роль и влияние смартфона на отношения в семье

Согласна исследованиям аналитиков, «залипание» партнера в смартфоне является серьезным камнем преткновения для каждой третьей пары в России — для 0,4% респондентов эта проблема даже может стать причиной разрыва отношений. При этом в семьях с детьми скандалы на этой почве случаются почти в два раза чаще. В основном, регулярно конфликтующие респонденты страдают от недостатка внимания со стороны постоянно погруженного в устройство партнера (54%) или жалуются на невозможность поговорить с ним (27%).

Регулярное «залипание» партнера в смартфоне как таковое чаще всего не является первопричиной конфликтов в паре. Постоянный думскроллинг в процессе общения — скорее, признак сложностей в отношениях, чем истинная причина разногласий, — отметила психолог Маргарита Спасская.

Каждому пятому опрошенному не нравится засыпать одному, потому что партнер продолжает сидеть в телефоне, или обедать с тем, кто не может оторваться от устройства. Такое же количество респондентов (21%) в отношениях не разделяют страсть второй половинки к мобильному геймингу, считая это ребячеством, и раздражаются от привычки возлюбленного уходить в туалет с гаджетом на «целую вечность».

Фото: 1MI

Пароль — это норма?

У подавляющего большинства россиян — 75,1% — установлен пароль на смартфоне. Обмен паролями является для каждого третьего проявлением доверия в отношениях, но отмечается, что все-таки каждый второй россиянин предпочитает не делиться паролем с партнером. При этом 22,8% опрошенных отмечают, что испытывают стресс, когда кто-то, включая близких, берет его смартфон в руки. Даже имея доступ, брать телефон партнера без его ведома большинство респондентов — 65% — считают неприемлемым. Однако почти четверть опрошенных уверены, что их вторая половинка все-таки тайно залезала в их телефон. В действительности, 17% россиян признались, что хотя бы раз проверяли гаджет партнера и стыдятся этого, тогда как 18% поступают так постоянно и не испытывают неловкости на этот счет, сообщают аналитики МТС.

По данным исследования, источником тревоги для 62% россиян выступают переписки их второй половины в мессенджерах. Заполучив доступ к устройству, партнеры проверяют соцсети — 28% и SMS — 26%. Меньший интерес вызывают фотографии и история поисковых запросов. При этом такой контроль больше свойственен парам именно в возрасте от 26 до 34 лет. Чувство безразличия, опережая почти на 10% раздражение, лидирует по эмоциональному восприятию таких ситуаций в данной возрастной группе.

Фото: 1MI

Большинство доверяют

Также оказалось, что более половины респондентов (62%) абсолютно нормально относятся к приватным телефонным переговорам супругов или партнеров, особенно если вторая половинка впоследствии делится тем, кто звонил и о чем шла речь. При этом мужчины вынуждены пересказывать содержание разговора чаще женщин. 16% опрошенных признались, что им хоть и неприятно уединение партнера, но они это скрывают, чтобы не быть контрол-фриком.

Только 5% пытаются подслушать разговор, если партнер удалился в другую комнату: женщины делают это в 2,5 раза чаще мужчин. Почти 6% россиян ужасно нервируют уединенные разговоры партнера по телефону. Для мужчин и женщин в равной степени это повод задуматься о наличии каких-то тайн от своей второй половины. 4% опрошенных признались, что это тоже становится причиной конфликтов в семье.

14% владельцев гаджетов никогда не отключают звуковые сигналы, даже если того требуют обстоятельства. Каждый пятый опрошенный сидит в телефоне даже во время встреч с друзьями или родными и чувствует себя не в своей тарелке, если нужно выключить смартфон, говорится в исследовании МТС.

Фото: 1MI

Родительский контроль

Как показало исследование, россияне куда более увлечены контролем детей, чем партнеров. Так, чуть более половины опрошенных родителей (55%) знают пароль от смартфона своего ребенка и пытаются оказывать влияние на то, как используется устройство. У каждого пятого в семье юный пользователь обязуется предоставить телефон по запросу. Только 7% родителей не могут получить детский гаджет и ругаются с ребенком из-за этого.

Особенно эффективно удается ограничивать детей до наступления их пятнадцатилетнего возраста. После этого возможность регламентировать порядок использования гаджета падает примерно вдвое. Именно поэтому родители подростков старшего возраста — от 15 до 18 лет — по-прежнему залезают в телефоны детей, пока те спят, или тайно отслеживают их активность в соцсетях, считают аналитики.

Родители детей, особенно подросткового возраста, регулярно сталкиваются с вызовами, связанными с тем, что контролировать все невозможно. Учесть все риски и полностью обезопасить ребенка просто не предоставляется возможным. Самое важное, что могут и должны сделать родители — выстроить с детьми отношения, основанные на доверии и поддержке, когда ребенок чувствует, что может рассказать им обо всем, не боясь при этом быть наказанным. Также необходимо обучать детей основам цифровой безопасности, — комментирует Маргарита Спасская.

У родителей детей помладше арсенал инструментов контроля значительно больше. Треть опрошенных — 32% — вводят мягкие ограничения, например, отказ от смартфона во время еды или выполнения домашних заданий. Тогда как часть респондентов прибегает к более жестким мерам и дают детям смартфон только в своем присутствии. Подобная практика особенно распространена среди родителей детей возрастом до 8 лет (32%).

Интересно, что таким же способом нередко ограничивают и детей от 8 до 12 лет (16%). Среди этой же возрастной группы детей чаще остальных установлен родительский контроль (33%). Таким образом, смартфоны детей от 8 до 12 лет подвергаются наиболее строгому контролю со стороны взрослых. Тем не менее, 35% родителей в России не вводят никаких ограничений: телефон находится у детей в постоянном доступе.

Фото: 1MI

Потенциальный вред зрению как следствие «залипания» и отсутствия контроля

22,8% участников опроса отмечают снижение остроты зрения после длительного использования смартфона. Еще 13,1% замечают, что устают и становятся раздражительнее. Каждый седьмой пользователь жалуется на синдром сухого глаза, 12,4% — на жжение в глазах и 11,6% — на покраснение глаз.

Каждый третий владелец смартфона игнорирует специальные режимы для защиты зрения и не меняет цветовую гамму экрана. Только четверть опрошенных заботится о здоровье глаз и всегда использует такие режимы, особенно для чтения с экрана, а у 8,9% автоматически настроено плавное снижение «Циркадного режима» за несколько часов до сна.

#Общество#Аналитика#Ребенок#Россия#Интернет#Ограничения#МТС#Соцсети#Исследования#Игры#Смартфоны#Развод#Опрос#Анастасия Имамахметова
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