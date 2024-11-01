Названы самые популярные бренды телефонов в Тюменской области

Продажи смартфонов в третьем квартале этого года в Тюмени выросли на 5 процентов по сравнению с предыдущим кварталом. Причем продажи новых смартфонов выросли на 19 процентов, а в ресейле — на 2 процента. При этом устройства «с рук» по-прежнему занимают большую долю продаж — 75 процентов.