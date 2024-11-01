Названы самые популярные бренды телефонов в Тюменской области

Posted 1 ноября, 11:54
Published 1 ноября, 11:54
Modified 1 ноября, 11:56
Updated 1 ноября, 11:56
Согласно сведениям сервиса, самые востребованные бренды в Тюмени — по-прежнему Apple, Samsung и Xiaomi. А лидерами роста продаж стали OnePlus, Google и Infinix.
Продажи смартфонов в третьем квартале этого года в Тюмени выросли на 5 процентов по сравнению с предыдущим кварталом. Причем продажи новых смартфонов выросли на 19 процентов, а в ресейле — на 2 процента. При этом устройства «с рук» по-прежнему занимают большую долю продаж — 75 процентов.
На Apple пришлось 66 процентов от всех проданных устройств. По сравнению с предыдущим кварталом продажи iPhone на платформе выросли на 4 процента, а средняя цена нового устройства составила 65 500 рублей.
На втором месте Samsung, с долей продаж в 12 процентов. Продажи смартфонов этого бренда за квартал выросли на 12 процентов. Средняя стоимость нового устройства составила 49 800 рублей.
На третьем месте Xiaomi с долей в 9 процентов. Приобрести такой новый смартфон можно в среднем за 24 700 рублей.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени в разы увеличился спрос на услуги красоты. Самыми востребованными бьюти-услугами в Тюмени стали: маникюр, педикюр, ресницы и брови и услуги парикмахера.