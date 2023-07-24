Жители Тюменской области летом чаще всего отдыхают на дачах

Резкий рост трафика этим летом зафиксирован в районе базы отдыха «Верхний бор» на берегу озера Верхнее Кривое. Именно туда с приходом жаркой погоды массово устремились тюменцы в первые две недели июля. В этой локации интернет-потребление увеличилось более чем на 70 процентов, а в субботу и воскресенье возрастало в несколько раз. Также в число популярных водоемов у жителей Тюменской области вошли озера: Муллаши, Липовое, Андреевское, пруд Лесной — здесь располагаются глэмпинги (разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе), базы отдыха и хорошо оборудованные пляжи.