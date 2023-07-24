Жители Тюменской области летом чаще всего отдыхают на дачах

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
В первой половине лета 2023 года рекордный рост трафика тюменцев пришелся на дачи и коттеджные поселки в районе Московского и Салаирского тракта, а также на многочисленные СНТ в районе садоводческого общества «Липовый остров». Любители загородного отдыха предпочли активно пользоваться смартфонами, сгенерировав в два раза больше трафика, чем в весенние месяцы этого года. Число интернет-сессий в выходные дни и по будням в вечернее время в этих локациях выросло в среднем в полтора раза, сообщают аналитики МТС.
Резкий рост трафика этим летом зафиксирован в районе базы отдыха «Верхний бор» на берегу озера Верхнее Кривое. Именно туда с приходом жаркой погоды массово устремились тюменцы в первые две недели июля. В этой локации интернет-потребление увеличилось более чем на 70 процентов, а в субботу и воскресенье возрастало в несколько раз. Также в число популярных водоемов у жителей Тюменской области вошли озера: Муллаши, Липовое, Андреевское, пруд Лесной — здесь располагаются глэмпинги (разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе), базы отдыха и хорошо оборудованные пляжи.
Вместе с тем, по сравнению с весенними месяцами 2023 года, снизился трафик отдыхающих в городских пространствах и на термальных источниках областной столицы, отмечают специалисты Big Data МТС.
Пятая часть жителей Тюменской области уже успела побывать этим летом за пределами родного региона. Самыми популярными направлениями для поездок стали Свердловская область, Краснодарский край и город Москва.
С помощью Big Data и искусственного интеллекта мы постоянно анализируем самые популярные у жителей Тюменской области направления, поэтому заранее к летнему сезону прокачали телеком-инфраструктуру там, где это действительно необходимо. Для нас важно, чтобы современный пользователь, который привык оперативно решать задачи по телефону, смог чувствовать себя комфортно на даче, в загородном коттедже или любой другой удаленной рекреации, — прокомментировала директор филиала МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.