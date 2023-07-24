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Жители Тюменской области летом чаще всего отдыхают на дачах

24 июля 2023, 09:05
Фото: МТС
Аналитики Big Data МТС выяснили, где тюменцы чаще всего отдыхали первую половину лета-2023. В топ самых популярных локаций вошли дачные сообщества, коттеджные поселки и водоемы в пригороде Тюмени.

В первой половине лета 2023 года рекордный рост трафика тюменцев пришелся на дачи и коттеджные поселки в районе Московского и Салаирского тракта, а также на многочисленные СНТ в районе садоводческого общества «Липовый остров». Любители загородного отдыха предпочли активно пользоваться смартфонами, сгенерировав в два раза больше трафика, чем в весенние месяцы этого года. Число интернет-сессий в выходные дни и по будням в вечернее время в этих локациях выросло в среднем в полтора раза, сообщают аналитики МТС.

Резкий рост трафика этим летом зафиксирован в районе базы отдыха «Верхний бор» на берегу озера Верхнее Кривое. Именно туда с приходом жаркой погоды массово устремились тюменцы в первые две недели июля. В этой локации интернет-потребление увеличилось более чем на 70 процентов, а в субботу и воскресенье возрастало в несколько раз. Также в число популярных водоемов у жителей Тюменской области вошли озера: Муллаши, Липовое, Андреевское, пруд Лесной — здесь располагаются глэмпинги (разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе), базы отдыха и хорошо оборудованные пляжи.

Вместе с тем, по сравнению с весенними месяцами 2023 года, снизился трафик отдыхающих в городских пространствах и на термальных источниках областной столицы, отмечают специалисты Big Data МТС.

Фото: МТС

Пятая часть жителей Тюменской области уже успела побывать этим летом за пределами родного региона. Самыми популярными направлениями для поездок стали Свердловская область, Краснодарский край и город Москва.

С помощью Big Data и искусственного интеллекта мы постоянно анализируем самые популярные у жителей Тюменской области направления, поэтому заранее к летнему сезону прокачали телеком-инфраструктуру там, где это действительно необходимо. Для нас важно, чтобы современный пользователь, который привык оперативно решать задачи по телефону, смог чувствовать себя комфортно на даче, в загородном коттедже или любой другой удаленной рекреации, — прокомментировала директор филиала МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.
#Анастасия Имамахметова#Тюменская область#Общество#МТС#Летний отдых#Дачи#Коттеджи#Смартфоны
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