Тюменским детям напомнили про угрозы в смартфонах

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 18:53
Updated Сегодня, 18:53
Лекцию детям прочитал эксперт по безопасности Андрей Сиденко. Он порекомендовали юным пользователям интернета устанавливать надёжные пароли (в них должны содержаться не только числа, но и символы с буквами, а также быть не менее 8 цифр), регулярно обновлять приложения и не забывать про функцию дистанционного удаления данных в случае потери телефона.
Станислав Логинов, директор областного Департамента информатизации, добавил, что молодому поколению нужно заботиться о старших родственниках, помогая им освоиться в незнакомом мире цифровых технологий.
Ранее «Наш город» писал, что поставки серых смартфонов в страну практически прервались, представители таможни борются с контрабандой.