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Posted Сегодня, 16:53

Published Сегодня, 16:53

Modified Сегодня, 18:53

Updated Сегодня, 18:53

Тюменским детям напомнили про угрозы в смартфонах

29 марта 2023, 16:53
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени учащимся школы рассказали про правила онлайн-безопасности

В Тюмени 29 марта в областном Департаменте информатизации прошёл открытый «Урок цифры» для детей. На нем присутствовали учащиеся школы № 68. Об этом сообщили в инфоцентре тюменского правительства.
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Дети

Лекцию детям прочитал эксперт по безопасности Андрей Сиденко. Он порекомендовали юным пользователям интернета устанавливать надёжные пароли (в них должны содержаться не только числа, но и символы с буквами, а также быть не менее 8 цифр), регулярно обновлять приложения и не забывать про функцию дистанционного удаления данных в случае потери телефона.

Станислав Логинов, директор областного Департамента информатизации, добавил, что молодому поколению нужно заботиться о старших родственниках, помогая им освоиться в незнакомом мире цифровых технологий.

Ранее «Наш город» писал, что поставки серых смартфонов в страну практически прервались, представители таможни борются с контрабандой.

Импорт в России смартфонов по “серой” схеме прервался
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#Елена Чебоксарова#Смартфоны#Информационные технологии#Безопасность#Дети#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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