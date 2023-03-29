Тюменским детям напомнили про угрозы в смартфонах

Лекцию детям прочитал эксперт по безопасности Андрей Сиденко. Он порекомендовали юным пользователям интернета устанавливать надёжные пароли (в них должны содержаться не только числа, но и символы с буквами, а также быть не менее 8 цифр), регулярно обновлять приложения и не забывать про функцию дистанционного удаления данных в случае потери телефона.