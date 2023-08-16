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Мобильный трафик онлайн-кинотеатров за год вырос на 16%

Мобильный трафик онлайн-кинотеатров за год вырос на 16%

16 августа 2023, 07:45
Фото: МегаФон
Россияне стали активнее пользоваться онлайн-кинотеатрами в своих смартфонах. По итогам первого полугодия 2023 года аналитики МегаФона зафиксировали рост мобильного трафика видеосервисов вместе с ростом числа их пользователей. Увеличивается и средняя сессия просмотра.

За шесть месяцев 2023 года мобильный трафик в онлайн-кинотеатрах вырос на 16%, при этом число пользователей подобных сервисов увеличилось на 13%, сообщают специалисты.

По сравнению с первым полугодием прошлого года киноманы стали больше времени проводить за просмотром видеоконтента: средняя продолжительность пользовательской сессии на мобильных устройствах повысилась на 4% и составила 35 минут.

Другим показателем растущей популярности видеосервисов в мобильном формате стал рост количества активных приложений у пользователей: за первую половину этого года на одного фаната онлайн-кино пришлось в среднем 2,4 видеосервиса, против 2,2 — в первом полугодии 2022 года.

Потребители все реже выбирают только один видеосервис для просмотра, предпочитая переключаться между платформами. Количество абонентов с одним приложением онлайн-кинотеатра сокращается. Однако растет доля и тех, кто предпочитает от 2 до 4 видеосервисов — 48% от всех пользователей.

Чаще всего пользователи смотрят онлайн-кинотеатры в четверг и воскресенье — в эти дни трафик значительно возрастает. При этом на горизонте полугода пик активности приходится на январские и майские праздники, а спад — на вторую половину апреля.

Наиболее активно растет количество пользователей возрастной категории 25-35 лет: если годом ранее их доля составляла 43% от всех клиентов онлайн-кинотеатров, то в январе–июне 2023 года достигла уже 50%. Число зрителей возрастом 17-25 лет за год не изменилось и составило 26% от общей массы. А вот аудитория старше 35 лет стала меньше смотреть онлайн-кинотеатры, отметили аналитики МегаФона.

Рост числа пользователей онлайн-кинотеатров на мобильных устройствах обусловлен в том числе и усовершенствованием самих гаджетов: процент продаж смартфонов с наибольшей диагональю экрана и его разрешения растет год от года, как и их ассортимент.

Например, в розничной сети МегаФона и Yota за первое полугодие 2023 года продажи смартфонов с диагоналями «6.7— 6.9» выросли с 5% до 32% от общего числа проданных мобильных телефонов. Самыми популярными смартфонами с диагональю «6.7 — 6.9» в 2023 году стали Honor X8, Huawei Nova Y70, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, TECNO Camon 19, Tecno Pova3 и Tecno Pova2.

#Анастасия Имамахметова#Тюменская область#Общество#Мегафон#Трафик#Онлайн-кинотеатры#Интернет#Аналитика#Смартфоны
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