Мобильный трафик онлайн-кинотеатров за год вырос на 16%

Наиболее активно растет количество пользователей возрастной категории 25-35 лет: если годом ранее их доля составляла 43% от всех клиентов онлайн-кинотеатров, то в январе–июне 2023 года достигла уже 50%. Число зрителей возрастом 17-25 лет за год не изменилось и составило 26% от общей массы. А вот аудитория старше 35 лет стала меньше смотреть онлайн-кинотеатры, отметили аналитики МегаФона.