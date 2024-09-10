Тюменцы стали чаще продавать Iphone 15

Posted Сегодня, 02:29
Published Сегодня, 02:29
Modified Сегодня, 02:31
Updated Сегодня, 02:31
По словам экспертов, на площадке региона количество объявлений выросло на 32%. Средняя цена модели, которая уже была в использовании составляет 54 тысячи рублей, пишет ura.ru.
Кроме того, выросло количество объвлений о продаже более дорогих моделей Iphone 15 pro и iphone 15 pro max. Самой популярной моделью, которая продается на площадке является одиннадцатая модель.
Накануне Apple презентовала новую линейку смартфонов. Цены будут начинаться от 150 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» писал, что в новом учебном году электронная школа Тюменской области перешла на новую программную платформу. Подробно о сервисе рассказали в департаменте информатизации региона.