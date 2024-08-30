В Тюменской области начало работать новое мобильное приложение для школьников

Директор Департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов: «Сейчас в систему загружена большая часть данных, продолжается выгрузка для первых и десятых классов. В ближайшее время планируем завершить все ключевые технические настройки новой платформы. Нам важна обратная связь от пользователей системы, для которых мы вводим более удобные и современные инструменты мониторинга успеваемости и другие ключевые образовательные процессы».