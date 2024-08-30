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Posted 30 августа, 08:07

Published 30 августа, 08:07

Modified Сегодня, 15:16

Updated Сегодня, 15:16

В Тюменской области начало работать новое мобильное приложение для школьников

В Тюменской области начало работать новое мобильное приложение для школьников

30 августа 2024, 08:07
Фото: Изображение Midjourney
В новом учебном году электронная школа Тюменской области перешла на новую программную платформу. Подробно о сервисе рассказали в департаменте информатизации региона.

По привычному адресу school.72to.ru родителям и ученикам доступна обновленная программная платформа. Для работы на мобильных устройствах требуется установить новое мобильное приложение. Оно заменит приложение «Образование 72», которое с 29 августа не поддерживается.

Директор Департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов: «Сейчас в систему загружена большая часть данных, продолжается выгрузка для первых и десятых классов. В ближайшее время планируем завершить все ключевые технические настройки новой платформы. Нам важна обратная связь от пользователей системы, для которых мы вводим более удобные и современные инструменты мониторинга успеваемости и другие ключевые образовательные процессы».

Для работы на смартфонах родителям необходимо скачать и установить мобильное приложение «Моя школа. Дневник»:

  • RuStore
  • App Store
  • AppGallery
  • GooglePlay

При возникновении трудностей с авторизацией, входом и работой новой платформы, нужно написать в техническую поддержку Правительства Тюменской области.

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