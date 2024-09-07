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Тюменцы побили рекорд по тратам в магазинах

Тюменцы побили рекорд по тратам в магазинах

7 сентября 2024, 07:38
Фото: 1MI
Более 368,5 миллиарда рублей потратили в магазинах жители Тюменской области за семь месяцев этого года. Большая часть денежной суммы ушла на приобретение непродовольственных товаров, 176 миллиардов рублей — на продукты.

По данным Тюменьстата, по сравнению с 2023 годом расходы тюменцев увеличились на 14%, объем покупок вырос более чем на 16%.

При этом самым затратным месяцем с начала года стал июль — расходы тюменцев во второй месяц лета побили рекорд декабря 2023 и достигли 55,9 миллиарда рублей.

В среднем каждый житель Тюменской области тратил ежемесячно около 32 тысяч рублей. Немногим менее половины из этой суммы, 15 тысяч, на покупку продуктов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год подорожали практически все виды алкогольных напитков. Цены на воду увеличились на 24%, на шампанское — на 13%.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Рост цен#Деньги#Новости тюмени#Тюменьстат#Расходы
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