Тюменцы побили рекорд по тратам в магазинах

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
По данным Тюменьстата, по сравнению с 2023 годом расходы тюменцев увеличились на 14%, объем покупок вырос более чем на 16%.
При этом самым затратным месяцем с начала года стал июль — расходы тюменцев во второй месяц лета побили рекорд декабря 2023 и достигли 55,9 миллиарда рублей.
В среднем каждый житель Тюменской области тратил ежемесячно около 32 тысяч рублей. Немногим менее половины из этой суммы, 15 тысяч, на покупку продуктов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год подорожали практически все виды алкогольных напитков. Цены на воду увеличились на 24%, на шампанское — на 13%.