Монтаж нового пешеходного моста начался в центре Тюмени

Как пояснил генеральный директор ХК «Дина» Иван Михайлов, выкупивший здание в 2021 году, мост соединит улицу со вторым этажом здания и кровлей парковки. Информации о сроках завершения работ и ввода здания в эксплуатацию пока нет, пишет РБК Тюмень.