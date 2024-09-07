Монтаж нового пешеходного моста начался в центре Тюмени

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Как пояснил генеральный директор ХК «Дина» Иван Михайлов, выкупивший здание в 2021 году, мост соединит улицу со вторым этажом здания и кровлей парковки. Информации о сроках завершения работ и ввода здания в эксплуатацию пока нет, пишет РБК Тюмень.
Напомним, ранее сообщалось, что реновация дома быта «Сибирь» будет завершена до конца года. После реконструкции здесь откроют мультифункциональный центр Si Hall. По предварительным данным, на реконструкцию «Сибири» будет потрачено порядка 200 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени начались работы по реконструкции «Дома Панкратьева». Их планируют завершить до конца этого года. В особняке откроют ресторан и винный бар.