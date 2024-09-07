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Возле центра Si Hall в Тюмени стартовали работы по монтажу пешеходного моста

Монтаж нового пешеходного моста начался в центре Тюмени

7 сентября 2024, 07:11

Возле центра Si Hall в Тюмени стартовали работы по монтажу пешеходного моста

В Тюмени начался новый этап строительных работ в рамках реконструкции здания бывшего торгового дома быта «Сибирь». В настоящее время ведется монтаж пешеходного моста и вентиляции концертного зала.

Как пояснил генеральный директор ХК «Дина» Иван Михайлов, выкупивший здание в 2021 году, мост соединит улицу со вторым этажом здания и кровлей парковки. Информации о сроках завершения работ и ввода здания в эксплуатацию пока нет, пишет РБК Тюмень.

Напомним, ранее сообщалось, что реновация дома быта «Сибирь» будет завершена до конца года. После реконструкции здесь откроют мультифункциональный центр Si Hall. По предварительным данным, на реконструкцию «Сибири» будет потрачено порядка 200 миллионов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени начались работы по реконструкции «Дома Панкратьева». Их планируют завершить до конца этого года. В особняке откроют ресторан и винный бар.

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