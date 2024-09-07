nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

В ДТП на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень погибла пожилая водитель

Смертельная авария произошла на тюменской трассе

7 сентября 2024, 06:18
Фото: ГАИ Свердловской области

В ДТП на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень погибла пожилая водитель

Трагедия случилась на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень сегодня около двух часов ночи. На 141-м километре автодороги в отбойник врезалась 74-летняя водитель Geely.
Сюжет
ДТП

Пожилая женщина, выезжая федеральную трассу, выбрала небезопасную скорость, вследствие чего не справилась с управлением транспортного средства и влетела в дорожное ограждение. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия. Трое пассажиров иномарки получили серьезные ранения и были доставлены в больницу.

По данным Госавтоинспекции Свердловской области, погибшая являлась уроженкой города Асбест, имела стаж вождения 38 лет. Также известно, что водитель и три пассажира, которые находились на заднем пассажирском сидении не были пристегнуты ремнями безопасности, в связи с чем получили серьезные травмы.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером бесправник устроил массовое ДТП на трассе под Тюменью. По его вине пострадали пять человек, в том числе двое детей.

Читайте также:
Похоронили заживо: в Тюмени УК замуровала в подвале дома кошекСократил путь и поехал по встречке. Бесправник устроил массовое ДТП под ТюменьюСкотомогильник сибирской язвы без охранной зоны обнаружили в Тюменской области
#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Жертвы ДТП#Новости тюмени#Трасса Екатеринбург-Тюмень#Екатеринбург – Тюмень
Подпишитесь
Громкое дело: известного криминального авторитета осудили в Тюмени присяжные
Вчера, 06:19
Медики рассказали, от каких видов онкозаболеваний чаще всего умирают тюменцы
Вчера, 03:45
Париж — столица Лондона? Интересный тест на знание мировых столиц
Вчера, 11:23
Уже не дешевые: аренда маленьких квартир резко подорожала в Тюмени
Вчера, 05:59
Бабье лето все-таки будет? В Тюмени в выходные резко потеплеет
Вчера, 07:11
Отбивался в одиночку. На СВО погиб выпускник рыбопромышленного техникума из Тобольска
Вчера, 12:15