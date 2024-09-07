Смертельная авария произошла на тюменской трассе

По данным Госавтоинспекции Свердловской области, погибшая являлась уроженкой города Асбест, имела стаж вождения 38 лет. Также известно, что водитель и три пассажира, которые находились на заднем пассажирском сидении не были пристегнуты ремнями безопасности, в связи с чем получили серьезные травмы.