Смертельная авария произошла на тюменской трассе

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
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Updated Сегодня, 06:20
Пожилая женщина, выезжая федеральную трассу, выбрала небезопасную скорость, вследствие чего не справилась с управлением транспортного средства и влетела в дорожное ограждение. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия. Трое пассажиров иномарки получили серьезные ранения и были доставлены в больницу.
По данным Госавтоинспекции Свердловской области, погибшая являлась уроженкой города Асбест, имела стаж вождения 38 лет. Также известно, что водитель и три пассажира, которые находились на заднем пассажирском сидении не были пристегнуты ремнями безопасности, в связи с чем получили серьезные травмы.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером бесправник устроил массовое ДТП на трассе под Тюменью. По его вине пострадали пять человек, в том числе двое детей.