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В Тюмени УК замуровала в подвале дома кошек

Похоронили заживо: в Тюмени УК замуровала в подвале дома кошек

7 сентября 2024, 05:43
Фото: 1MI

В Тюмени УК замуровала в подвале дома кошек

Драма развернулась в многоквартирном доме по улице Жуковского, 84 в Тюмени. Управляющая компания закрыла все продухи в подвале многоэтажки, замуровав находящихся там кошек и не оставив им ни единого шанса на спасение.
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УМВД

Жители дома неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбой открыть подвал. Но получали отказ — в управляющей компании поясняли, что продухи закрыты, согласно действующему законодательству. А находящиеся там кошки разрушают теплоизоляцию, вследствие чего ее приходится ежегодно ремонтировать.

Вняли просьбам жителей дома в УК только на пятый день, но было уже поздно — все животные погибли.

«Одна кошка сидела живая. Мы ее поймали, вынесли, но, увы, она на лавочке скончалась минуты через две. Когда мы отвезли ее на „Городскую станцию по борьбе с болезнями животных“, нам сказали, что у животного было обезвоживание», — рассказала волонтер Анна Хабарова.
Видео: Народный фронт

В настоящее время в произошедшей трагедии разбираются представители правоохранительных органов. Ведется проверка по факту жестокого обращения с животными, сообщили «Нашему Городу» в «Народном фронте».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменском районе сотрудники природоохранной прокуратуры обнаружили скотомогильник с захоронениями животных, зараженных сибирской язвой. Департамент имущественных отношений и градостроительства администрации Тюменского района обязали через суд подготовить проект санитарно-защитной зоны для сибиреязвенного скотомогильника.

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