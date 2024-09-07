Похоронили заживо: в Тюмени УК замуровала в подвале дома кошек

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Жители дома неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбой открыть подвал. Но получали отказ — в управляющей компании поясняли, что продухи закрыты, согласно действующему законодательству. А находящиеся там кошки разрушают теплоизоляцию, вследствие чего ее приходится ежегодно ремонтировать.
Вняли просьбам жителей дома в УК только на пятый день, но было уже поздно — все животные погибли.
«Одна кошка сидела живая. Мы ее поймали, вынесли, но, увы, она на лавочке скончалась минуты через две. Когда мы отвезли ее на „Городскую станцию по борьбе с болезнями животных“, нам сказали, что у животного было обезвоживание», — рассказала волонтер Анна Хабарова.
В настоящее время в произошедшей трагедии разбираются представители правоохранительных органов. Ведется проверка по факту жестокого обращения с животными, сообщили «Нашему Городу» в «Народном фронте».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменском районе сотрудники природоохранной прокуратуры обнаружили скотомогильник с захоронениями животных, зараженных сибирской язвой. Департамент имущественных отношений и градостроительства администрации Тюменского района обязали через суд подготовить проект санитарно-защитной зоны для сибиреязвенного скотомогильника.