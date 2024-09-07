Похоронили заживо: в Тюмени УК замуровала в подвале дома кошек

В Тюмени УК замуровала в подвале дома кошек

Драма развернулась в многоквартирном доме по улице Жуковского, 84 в Тюмени. Управляющая компания закрыла все продухи в подвале многоэтажки, замуровав находящихся там кошек и не оставив им ни единого шанса на спасение.

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