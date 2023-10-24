За З000 рублей распродают айфоны власти Тюмени

Posted 24 октября, 16:28
Published 24 октября, 16:28
Modified 24 октября, 16:30
Updated 24 октября, 16:30
Электронный аукцион по продаже обращенного в доход государства имущества выставил лоты, состоящие из 9-11 телефонов каждый. Минимальная цена на такой лот составляет 11 200 рублей, максимальная — 19 600. Отметим, представленные модели являются не новыми, многие из них имеют в наличии разные повреждения.
Помимо iPhone в списке присутствуют и другие гаджеты. Среди них есть модели Nokia, Honor, Samsung и другие. По какой причине эти телефоны были конфискованы и выставлены на аукцион в доход государства неизвестно.