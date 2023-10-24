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Posted 24 октября, 16:28

Published 24 октября, 16:28

Modified 24 октября, 16:30

Updated 24 октября, 16:30

За З000 рублей распродают айфоны власти Тюмени

За З000 рублей распродают айфоны власти Тюмени

24 октября 2023, 16:28
Фото: 1MI
Тюменское управление Росимущества объявило аукцион по продаже смартфонов iPhone.

Электронный аукцион по продаже обращенного в доход государства имущества выставил лоты, состоящие из 9-11 телефонов каждый. Минимальная цена на такой лот составляет 11 200 рублей, максимальная — 19 600. Отметим, представленные модели являются не новыми, многие из них имеют в наличии разные повреждения.

Помимо iPhone в списке присутствуют и другие гаджеты. Среди них есть модели Nokia, Honor, Samsung и другие. По какой причине эти телефоны были конфискованы и выставлены на аукцион в доход государства неизвестно.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#IPhone#Продажа#Samsung#Смартфоны#Росимущество#Дмитрий Балобанов
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