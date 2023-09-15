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Published Сегодня, 07:22

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Updated Сегодня, 07:33

МегаФон объединил смартфон и умные часы одним номером

МегаФон объединил смартфон и умные часы одним номером

15 сентября 2023, 07:22
Фото: МегаФон
Оператор первым в России внедряет технологию, которая позволит автономно использовать умные часы без привязки к смартфону. Новшество поможет аксессуару принимать и совершать звонки, отправлять сообщения, использовать мобильный интернет — даже если телефона не рядом или разрядился.

Технология позволяет присоединить умные часы к основному номеру на смартфоне и использовать их в рамках единого тарифа и счета.

Теперь для того, чтобы не терять функциональность умных часов, не нужно заводить для них дополнительный номер или синхронизировать гаджет со смартфоном через Bluetooth. Аксессуар будет работать даже в том случае, когда телефон разряжен или находится не под рукой.

Благодаря новой услуге абоненты МегаФона могут использовать гаджеты автономно друг от друга, сохраняя все важные функции.

Использовать устройства, когда на смартфоне и умных часах разные номера довольно неудобно: это усложняет ежедневные коммуникации. Для нас важно, чтобы абонентам было максимально комфортно использовать мобильные сервисы на любом устройстве, поэтому мы и разработали новую услугу. Она позволяет связывать одним номером смартфон и умные часы c eSIM. Теперь можно наслаждаться прогулкой, бегом, плаванием и оставаться на связи, даже если телефон остался дома или разрядился, — прокомментировал директор департамента по развитию МегаФона Игорь Глебов.

К одному номеру можно подключить смарт-часы с возможностью установки eSIM. Услуга представлена на всех тарифных планах, подключить ее можно в салоне МегаФона. На первом этапе проекта услуга доступна абонентам в Туле, Пензе, Чебоксарах, Орле и Саратове, и постепенно начнет появляться в других регионах страны.

МегаФон первым в России предложил своим абонентам услугу, которая объединяет смартфон и умные часы одним номером. Подобная технология уже используется мобильными операторами в странах Европы, Азии, Ближнего Востока, Северной и Южной Америки, Австралии.

Реклама. Рекламодатель ПАО «МегаФон». ИНН 7812014560. erid: LjN8KcbK5

#Общество#Тюмень#Россия#Гаджеты#Услуги#Мегафон#Тариф#Смартфоны#Часы
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