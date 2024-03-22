Российский планшет KVADRA_T успешно прошел тестирование

Отметим, центр по исследованию и тестированию оборудования МегаФона проводит диагностику устройств на тестовой мобильной сети с использованием всех имеющихся на сегодняшний день технологий, включая VoLTE, VoWiFi, Wi-Fi и 5G. Лаборатория располагается в помещениях, защищенных от внешнего электромагнитного воздействия, и обладает всеми функциональными узлами: сетью радиодоступа (базовыми станциями), ядром, транспортным сегментом для выхода в интернет. Созданные условия позволяют настроить предоставляемое разработчиками оборудование, а также проверить поддержку абонентским устройством различных сервисов на сети оператора.