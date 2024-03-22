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Российский планшет KVADRA_T успешно прошел тестирование

Российский планшет KVADRA_T успешно прошел тестирование

22 марта 2024, 10:40
Фото: Изображение Midjourney
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В Санкт-Петербурге специалисты лаборатории МегаФона завершили тестирование планшета KVADRA_T на соответствие стандартам связи и корректность работы во всех современных сетях. Планшет, который разработан российской компанией YADRO, успешно прошел несколько этапов испытаний и две сессии верификации.

Планшет KVADRA_T, произведенный на крупнейшем в России заводе полного цикла «Ядро Фаб Дубна», был протестирован по обширной программе, состоящей из 250 тест-кейсов. К ним относятся звонки, передача данных, отправка SMS-сообщений, переключение между сетями 2G/3G/4G. В ходе испытаний специалисты исследовали процесс обмена информацией между устройством и сетью, провели отработку различных пользовательских сценариев, проверили правильность калибровки связки «чипсет-антенна», протестировали скорости передачи данных и настройку индикации оборудования. Как итог: планшет KVADRA_T подтвердил надежность и эффективное функционирование всех технических компонентов системы, обеспечивающих бесперебойную связь.

Фото: YADRO

Планшет работает под управлением собственной разработки — мобильной операционной системы kvadraOS, совместимой с широким спектром программ и устройств. Алгоритмы работы kvadraOS позволяют взаимодействовать с современными сетями связи и отвечать запросам пользователей, которые ожидают высокого качества связи и скорости передачи данных от устройства.

Лаборатория МегаФона исследует работу абонентского оборудования — смартфонов, умных часов, ноутбуков, планшетов, модемов, роутеров в тестовой мобильной сети и Wi-Fi. Мы рады, что отечественные производители тестируют у нас свои устройства. Это отличная иллюстрация взаимовыгодного сотрудничества: партнер получает качественное проверенное оборудование и счастливых покупателей, мы — такое же устройство в своей сети и довольных абонентов, — рассказал руководитель Санкт-Петербургского Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования Александр Джакония.

Технологии KVADRA — это сервисы и устройства, которые бесшовно интегрируются в жизнь человека, упрощая повседневные задачи. При разработке KVADRA_T специалисты стремились создать устройство, с которым можно оставаться на связи, где бы вы ни находились.

Мы интегрировали в планшет модуль связи с поддержкой 4G и сейчас разрабатываем сервис, который поможет быстро и легко находить подключенные устройства KVADRA в случае их утери. Мы высоко ценим профессионализм экспертов МегаФона и благодарны им за возможность протестировать планшет в условиях, максимально приближенных к реальным. Нам удалось подтвердить эффективность устройства во всех сценариях использования. Это также важный этап в развитии нашей мобильной ОС, который демонстрирует возможности и зрелость системы, — отметил генеральный директор KVADRA Дмитрий Черкасов.
Фото: YADRO

Отметим, центр по исследованию и тестированию оборудования МегаФона проводит диагностику устройств на тестовой мобильной сети с использованием всех имеющихся на сегодняшний день технологий, включая VoLTE, VoWiFi, Wi-Fi и 5G. Лаборатория располагается в помещениях, защищенных от внешнего электромагнитного воздействия, и обладает всеми функциональными узлами: сетью радиодоступа (базовыми станциями), ядром, транспортным сегментом для выхода в интернет. Созданные условия позволяют настроить предоставляемое разработчиками оборудование, а также проверить поддержку абонентским устройством различных сервисов на сети оператора.

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