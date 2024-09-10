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Ноутбуки

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2024
Умные часы названы самым популярным гаджетом для детей в новом учебному году
10 сентября, 11:15
Российский планшет KVADRA_T успешно прошел тестирование
22 марта, 10:40
2023
Ямальским бойцам передали автомобили и квадроцикл в зону СВО
7 сентября 2023, 12:06
В Тюмени на 30% подешевели игровые ноутбуки
В Тюмени от 15 до 30% упали цены на ноутбуки, в том числе игровые. Это связано с увеличением предложений на рынке и падением спроса.
12 февраля 2023, 07:15

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