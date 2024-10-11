Поддельные iPhone 16 начали продавать в Тюмени

Posted 11 октября, 05:12
Published 11 октября, 05:12
Modified 11 октября, 05:14
Updated 11 октября, 05:14
Преимущественно смартфоны продают на улицах города — в районе рынков, торговых центров. Цены на китайские iPhone у уличных торговцев существенно ниже, чем на оригинальные смартфоны.
Однако и срок службы таких аппаратов в несколько раз короче — большая часть смартфонов ломается в первые же месяцы использования, пишет Ура.Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменские магазины новые модели iPhone 16 поступят не ранее середины октября. Стоимость смартфонов составит от 114 до 254 тысяч рублей.