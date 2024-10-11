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Posted 11 октября, 05:12

Published 11 октября, 05:12

Modified 11 октября, 05:14

Updated 11 октября, 05:14

Поддельные iPhone 16 начали продавать в Тюмени

Поддельные iPhone 16 начали продавать в Тюмени

11 октября 2024, 05:12
Фото: 1MI
Реплики смартфонов Apple, произведенные в Китае, везут в областную столицу из Казахстана. Большая часть торговцев iPhone 16 от покупателей не скрывает то, что это не оригинальный товар.

Преимущественно смартфоны продают на улицах города — в районе рынков, торговых центров. Цены на китайские iPhone у уличных торговцев существенно ниже, чем на оригинальные смартфоны.

Однако и срок службы таких аппаратов в несколько раз короче — большая часть смартфонов ломается в первые же месяцы использования, пишет Ура.Ру.

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Ранее «Наш Город» писал, что в тюменские магазины новые модели iPhone 16 поступят не ранее середины октября. Стоимость смартфонов составит от 114 до 254 тысяч рублей.

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