Виноваты пристрастия к алкоголю и наркотикам: в Тюмени увеличилось число бездомных

Posted 11 октября, 03:43
Published 11 октября, 03:43
Modified 11 октября, 03:45
Updated 11 октября, 03:45
По словам заместителя директора по социальной работе центра «Милосердие» Ольги Трепетен, число бездомных в Тюменской области из года в год увеличивается. В настоящее время в центре «Милосердие» проживают 180 человек. Также увеличилось в центре число тяжелобольных людей, поступивших из стационара.
В целом за год в «Милосердии» оказали помощь 920 тюменцам, пишет Ура.Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2023 году число иностранных граждан выросло в два по сравнению с 2022 годом — со 116,1 тысячи до 216,9 тысячи человек. На миграционный учет поставили порядка 200 тысяч иностранцев, что на 11% превышает показатели 2022 года.