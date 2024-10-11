Виноваты пристрастия к алкоголю и наркотикам: в Тюмени увеличилось число бездомных

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2023 году число иностранных граждан выросло в два по сравнению с 2022 годом — со 116,1 тысячи до 216,9 тысячи человек. На миграционный учет поставили порядка 200 тысяч иностранцев, что на 11% превышает показатели 2022 года.