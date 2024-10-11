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Posted 11 октября, 03:43

Published 11 октября, 03:43

Modified 11 октября, 03:45

Updated 11 октября, 03:45

В Тюмени резко увеличилось число бездомных

Виноваты пристрастия к алкоголю и наркотикам: в Тюмени увеличилось число бездомных

11 октября 2024, 03:43
Фото: 1MI

В Тюмени резко увеличилось число бездомных

Сюжет
Наркотики
Большая часть горожан, оказавшая на улице, потеряли жилье из-за зависимостей, в том числе наркотических и алкогольных, психических расстройств и сложившихся сложных жизненных ситуаций.

По словам заместителя директора по социальной работе центра «Милосердие» Ольги Трепетен, число бездомных в Тюменской области из года в год увеличивается. В настоящее время в центре «Милосердие» проживают 180 человек. Также увеличилось в центре число тяжелобольных людей, поступивших из стационара.

В целом за год в «Милосердии» оказали помощь 920 тюменцам, пишет Ура.Ру.

С приходом снега и холодов тюменцы чаще задумываются о переезде и тоскуют
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2023 году число иностранных граждан выросло в два по сравнению с 2022 годом — со 116,1 тысячи до 216,9 тысячи человек. На миграционный учет поставили порядка 200 тысяч иностранцев, что на 11% превышает показатели 2022 года.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Наркотики#Бездомные#Алкоголизм
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