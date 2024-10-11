Ожидается штормовой ветер и гололед: в пятницу в Тюмени будет бушевать непогода

Posted 11 октября, 01:03
Published 11 октября, 01:03
Modified 11 октября, 01:03
Updated 11 октября, 01:03
В Тюмени 11 октября синоптики прогнозируют пасмурную погоду, дождь со снегом в первой половине дня. В утренние и дневные часы температура воздуха составит 0.-2, ночью ожидается до -1…-3. Скорость ветра составит 6,8 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле магнитная буря. Восход в 7:02, закат в 17:46, продолжительность дня 10 часов 43 минуты.
В Тобольске 11 октября ожидается пасмурная погода без осадков. Утром и вечером температура воздуха составит -2…-1, в дневные часы ожидается околонулевая температура воздуха. Скорость ветра составит 6,1 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле магнитная буря. Восход в 6:53, закат в 17:33, продолжительность дня 10 часов 40 минут.
В Ишиме 11 октября синоптики обещают пасмурную погоду, осадки в виде дождя со снегом в дневные часы. Утром и днем термометры покажут -3…-1, в вечерние часы ожидается до -2…-4. Ветер будет дуть со скоростью 7,1 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле магнитная буря. Восход в 6:45, закат в 17:32, продолжительность дня 10 часов 47 минут.