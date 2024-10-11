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Posted 11 октября, 01:03

Published 11 октября, 01:03

Modified 11 октября, 01:03

Updated 11 октября, 01:03

В Тюмени 11 октября ожидается мокрый снег и гололед

Ожидается штормовой ветер и гололед: в пятницу в Тюмени будет бушевать непогода

11 октября 2024, 01:03
Фото: 1MI

В Тюмени 11 октября ожидается мокрый снег и гололед

По прогнозам метеорологов 11 октября на юге Тюменской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами осадки в виде мокрого снега, ветер с порывами до 17 м/с, в отдельных районах гололедные явления. Днем термометры покажут -3…+2, в ночные часы опустятся до -1…-6.

В Тюмени 11 октября синоптики прогнозируют пасмурную погоду, дождь со снегом в первой половине дня. В утренние и дневные часы температура воздуха составит 0.-2, ночью ожидается до -1…-3. Скорость ветра составит 6,8 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле магнитная буря. Восход в 7:02, закат в 17:46, продолжительность дня 10 часов 43 минуты.

В Тюмени выпал первый снег. ФОТО
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В Тобольске 11 октября ожидается пасмурная погода без осадков. Утром и вечером температура воздуха составит -2…-1, в дневные часы ожидается околонулевая температура воздуха. Скорость ветра составит 6,1 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле магнитная буря. Восход в 6:53, закат в 17:33, продолжительность дня 10 часов 40 минут.

В Ишиме 11 октября синоптики обещают пасмурную погоду, осадки в виде дождя со снегом в дневные часы. Утром и днем термометры покажут -3…-1, в вечерние часы ожидается до -2…-4. Ветер будет дуть со скоростью 7,1 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле магнитная буря. Восход в 6:45, закат в 17:32, продолжительность дня 10 часов 47 минут.

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