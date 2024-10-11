Это стало неожиданностью: последствия снегопада в Тюмени

Однако часть тюменцев, не успевших «переобуться», уверена, что до пункта назначения можно добраться и на летней резине, если соблюдать скоростной режим. Правда, данное мнение сомнительно — местами на дорогах из-за минусовой температуры воздуха образовывается наледь. Соответственно поездка на летней резине по гололеду небезопасна. О чем свидетельствуют многочисленные ДТП.