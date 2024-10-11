Это стало неожиданностью: последствия снегопада в Тюмени

Posted 11 октября, 04:45
Published 11 октября, 04:45
Modified 11 октября, 04:47
Updated 11 октября, 04:47
По словам очевидцев, сегодня ночью на работающую круглосуточно шиномонтажку в центре города выстроилась очередь из четырех десятков автомобилей. По словам самих сотрудников шиномонтажа, ажиотажный спрос на услугу по смене летних шин на зимние продлится, еще минимум неделю.
«Непонятная паника у людей. Ну выпал снег, ну не успел поменять шины, закрыл машину да поехал на общественном транспорте, такси, каршеринге. Снег этот растает, просто нужно набраться немного терпения», — отмечают некоторые автовладельцы.
Однако часть тюменцев, не успевших «переобуться», уверена, что до пункта назначения можно добраться и на летней резине, если соблюдать скоростной режим. Правда, данное мнение сомнительно — местами на дорогах из-за минусовой температуры воздуха образовывается наледь. Соответственно поездка на летней резине по гололеду небезопасна. О чем свидетельствуют многочисленные ДТП.
Автовладельцы сетуют, что за ночь городские магистрали не почистили от снега — образовалась каша из снега и грязи, которая только повышает риск возникновения аварий.
Между тем, по данным властей, дорожные службы в течение всей ночи устраняли последствия снегопада Для борьбы с гололедом была задействована спецтехника, также применялись противогололедные материалы.
В настоящее время в областной столице зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия. В целом дорожная ситуация оценивается в семь баллов. Заторы наблюдаются на путепроводах, в центре города.
Согласно сервису «Мониторинг уборки города», на дорогах Тюмени в настоящее время работает более 340 единиц техники. Большая часть сосредоточена на путепроводах и в центральной части города.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ближайшие сутки пройдут без осадков. В выходные дни юг региона накроет арктический циклон — он принесет солнечную погоду и понижение температуры воздуха до -5.