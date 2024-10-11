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Posted 11 октября, 04:09

Published 11 октября, 04:09

Modified 11 октября, 04:11

Updated 11 октября, 04:11

Из Тюмени в Сургут можно будет улететь бизнес-классом

Из Тюмени в Сургут можно будет улететь бизнес-классом

11 октября 2024, 04:09
Фото: nashgorod.ru
Долететь до Сургута из тюменского аэропорта «Рощино» можно будет бизнес-классом. Такую услугу запускает авиакомпания Utair.

Как рассказали «Нашему городу» в пресс-службе перевозчика речь идёт о тарифе «Евробизнес».

«Из Тюмени в Сургут и обратно с 27 октября можно лететь в бизнес-классе на Boeing 737-500. При покупке билета необходимо выбрать тариф „Евробизнес“, — уточнили в компании.
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Кресла в этом классе обслуживания такие же, как в экономе. Отличие более высокого класса, что сидение по середине (одно из трёх) будет свободно. Кроме того, пассажирам доступны увеличенные нормы провода багажа и ручной клади, питание от шеф-повара, а также приведении в аэропорту.

Стоимость перелета в данном классе обслуживания на ближайшие даты составляет 26 тысяч рублей. Добавим, что сегодня в Сургут летают турбовинтовые АТR-72.

Ранее «Наш город» писал, что рейс авиакомпании Utair из Москвы в Тюмень был задержан из-за неисправности самолёта. По словам очевидцев, они успели сесть в самолёт и выехать на взлётную полосу, после чего двигатели перестали работать.

#Егор Тимофеев#Общество#Бизнес#Тюмень#Тюменская область#Деньги#Новости тюмени#Самолет
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