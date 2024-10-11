Из Тюмени в Сургут можно будет улететь бизнес-классом

Кресла в этом классе обслуживания такие же, как в экономе. Отличие более высокого класса, что сидение по середине (одно из трёх) будет свободно. Кроме того, пассажирам доступны увеличенные нормы провода багажа и ручной клади, питание от шеф-повара, а также приведении в аэропорту.