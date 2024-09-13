Тюменец отсудил у турагентства больше 800 тысяч рублей за отдых в Таиланде

Posted 13 сентября, 10:32
Published 13 сентября, 10:32
Modified 13 сентября, 10:34
Updated 13 сентября, 10:34
Житель Тюмени решил встретить Новый год на одном из курортов Пхукета и купил путевку за 1 123 900 рублей. Но один из членов семьи, с которой планировалось провести каникулы, заболел. Мужчине пришлось отказаться от поездки.
Туроператор вернул меньше 400 тысяч рублей, сообщив, что остальная сумма является расходами агентства. Тюменец не согласился этим и подал в суд.
Тюменский районный суд, ознакомившись с результатами дела, принял сторону истца.
«Турагентство должно выплатить тюменцу недостающие 730 435 рублей и проценты в размере 31 292 рублей. Кроме того, суд взыскал с ответчика 5 000 рублей в качестве компенсации морального вреда и штраф 50 000 рублей за отказ добровольно выполнить законные требования потребителя», — сообщает пресс-служба судов Тюменской области.
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