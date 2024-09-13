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Posted 13 сентября, 10:32

Published 13 сентября, 10:32

Modified 13 сентября, 10:34

Updated 13 сентября, 10:34

Тюменец отсудил у турагентства больше 800 тысяч рублей за отдых в Таиланде

Тюменец отсудил у турагентства больше 800 тысяч рублей за отдых в Таиланде

13 сентября 2024, 10:32
Фото: 1MI
Сюжет
Суд
Турагентство отказалось возвращать часть денег, отданных за несостоявшуюся путевку в Таиланд. Однако суд решил иначе.

Житель Тюмени решил встретить Новый год на одном из курортов Пхукета и купил путевку за 1 123 900 рублей. Но один из членов семьи, с которой планировалось провести каникулы, заболел. Мужчине пришлось отказаться от поездки.

Туроператор вернул меньше 400 тысяч рублей, сообщив, что остальная сумма является расходами агентства. Тюменец не согласился этим и подал в суд.

Тюменский районный суд, ознакомившись с результатами дела, принял сторону истца.

«Турагентство должно выплатить тюменцу недостающие 730 435 рублей и проценты в размере 31 292 рублей. Кроме того, суд взыскал с ответчика 5 000 рублей в качестве компенсации морального вреда и штраф 50 000 рублей за отказ добровольно выполнить законные требования потребителя», — сообщает пресс-служба судов Тюменской области.
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Ранее «Наш город» сообщал, что дочери главы «Транснефти» разрешили путешествовать по Европе. Евросоюз снял санкции с некоторых российских олигархов.

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#Надежда Зеленина#Суд#Таиланд#Турагентство#Моральный вред#Путевка
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