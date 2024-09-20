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Posted 20 сентября, 07:41

Published 20 сентября, 07:41

Modified 20 сентября, 07:43

Updated 20 сентября, 07:43

В Тюмени продажи iPhone 16 начнутся в середине октября

Известны сроки старта продаж iPhone 16 в Тюмени

20 сентября 2024, 07:41
Фото: 1MI

В Тюмени продажи iPhone 16 начнутся в середине октября

Новая модель iPhone 16 поступит в Тюмень не раньше середины октября. В настоящее время новый смартфон доступен только по предзаказу. Об этом сообщили сотрудники сети салонов по продаже техники Apple.

По словам экспертов, стоимость iPhone 16 будет начинаться от 114 тысяч рублей. Максимальная цена составит 254 тысячи рублей. Такой разброс цен обусловлен разницей моделей и объемом памяти, пишет Ура.Ру.

Напомним, презентация новой модели смартфона от компании Apple состоялась в ночь с 9 на 10 сентября. Мировые продажи смартфона стартовали 19 сентября. В России предзаказы на модельный ряд iPhone 16 превысили прошлогодние показатели в 4,8 раза. Лидером предзаказа стали модели iPhone 16 и iPhone 16 Pro.

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