Известны сроки старта продаж iPhone 16 в Тюмени

Posted 20 сентября, 07:41
Published 20 сентября, 07:41
Modified 20 сентября, 07:43
Updated 20 сентября, 07:43
По словам экспертов, стоимость iPhone 16 будет начинаться от 114 тысяч рублей. Максимальная цена составит 254 тысячи рублей. Такой разброс цен обусловлен разницей моделей и объемом памяти, пишет Ура.Ру.
Напомним, презентация новой модели смартфона от компании Apple состоялась в ночь с 9 на 10 сентября. Мировые продажи смартфона стартовали 19 сентября. В России предзаказы на модельный ряд iPhone 16 превысили прошлогодние показатели в 4,8 раза. Лидером предзаказа стали модели iPhone 16 и iPhone 16 Pro.