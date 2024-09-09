Новый iPhone 16: характеристики, цены и появление на тюменском рынке

Выход айфон 16 — масштабное событие, особенно ожидаемое поклонниками бренда. Ожижается также презентация моделей «айфон 16 про» и «16 айфон про макс». Новые модели были анонсированы еще в мае текущего года, что вызвало у пользователей большой резонанс. Обещалось, что дисплей смартфона увеличат 6,3 дюйма, при том устройство может стать тоньше. Презентовать будут не только классическую модель, но и ее вариации Iphone Plus, Pro и Pro Max и ходят слухи, что у них появится «кнопка действия», которая сейчас есть только у Pro-вариации.