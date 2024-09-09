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Published Сегодня, 07:09

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Байеры рассказали, когда в Тюмени появится iPhone 16

Новый iPhone 16: характеристики, цены и появление на тюменском рынке

9 сентября 2024, 07:09
Фото: 1MI
Байеры рассказали, когда в Тюмени появится iPhone 16

Байеры рассказали, когда в Тюмени появится iPhone 16

В ночь с 9 на 10 сентября пройдет презентация новой модели смартфона от компании Apple — iPhone 16. Многие поклонники бренда ждут э ого события с нетерпением и гадают, сколько будет стоить устройство в Тюмени и когда оно появится на прилавках. «Наш город» узнал ответы на эти вопросы.

Выход Iphone 16 — чего ждать?

Выход айфон 16 — масштабное событие, особенно ожидаемое поклонниками бренда. Ожижается также презентация моделей «айфон 16 про» и «16 айфон про макс». Новые модели были анонсированы еще в мае текущего года, что вызвало у пользователей большой резонанс. Обещалось, что дисплей смартфона увеличат 6,3 дюйма, при том устройство может стать тоньше. Презентовать будут не только классическую модель, но и ее вариации Iphone Plus, Pro и Pro Max и ходят слухи, что у них появится «кнопка действия», которая сейчас есть только у Pro-вариации.

Также новая линейка будет поддерживать собственный ИИ компании разработчика — Apple Intelligence, который помогает сделать помощница Siri значительно «умнее». Также искусственный интеллект от компании позволит проводить масштабную работу с текстом, изображениями и так далее. Ведь система айфон 16 макс и других моделей будет работать с бесплатной поддержкой ChatGPT4.

Обновится и система смартфона — iOS 18, которая доступна на смартфонах от iPhone XS и iPhone XS Max до более современных моделей. Также на презентации представят Apple Watch Series 10 и Apple Watch Ultra 3. Дисплеи устройств также станут больше, но изготовлены они будут уже из пластика, что может сделать их дешевле.

«Говорят также о том, что вырастет емкость аккумуляторов, однако незначительно. Хотя это одно из слабых мест смартфонов. Однако выход айфон 16 скорее всего будет ориентирован на их ИИ, который многие с нетерпением жаждут испытать», — рассказал «Нашему городу» специалист сервисного центра Apple Роман Кудрин.
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Когда Iphone 16 появится в Тюмени?

Компания Apple ещё в 2022-м году прекратила поставки новой техники в РФ. Однако смартфоны компании продолжают активно продавать, что возможно благодаря параллельному импорту. Некоторые сайты уже позволяют оформить предзаказ, однако не все ресурсы предоставляют оригинальные смартфоны, а некоторые вовсе являются сайтами мошенников. Именно поэтому специалисты не советуют спешить с покупкой новой модели.

Однако, как говорят тюменские ретейлеры, iphone Тюмень долго ждать не будет. Уже к концу текущего месяца или началу октября новые смартфоны могут появиться в магазинах города во всех представленных вариациях. А для онлайн покупки или предзаказа айфон 16 дата выхода может быть и более ранней — приближенной к дате продаж в других странах. Однако стоит учитывать, что официальная презентация пройдет в ночь с 9 на 10 сентября, а официальный старт продаж будет запушен 20 сентября.

Официальная трансляция мероприятия пройдет на площадке YouTube, однако популярные обзорщики техники будут вести обзоры презентаций и на платформе VK видео, а потому доступ к мероприятию будет открыт российским поклонникам бренда.

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Сколько будет стоить Iphone 16?

На айфон 16 цена будет зависеть от условий поставки и в разных магазинах прайс может отличатся. Но пока, по данным различных источников, цены на смартфоны в Тюмени могут быть следующими:

  • iPhone 16 128Gb — 149 900 рублей;
  • iPhone 16 Pro 256Gb — 199 900 рублей;
  • iPhone 16 Pro Max 256Gb — 229 990 рублей;
  • iPhone 16 Pro Max на 2 Тб — 399 900 рублей.

При том цены также будет зависеть от даты покупки, в первые месяцы бейеры, успевшие оформить предзаказ и получившие товар раньше остальных могут назначать и более высокие цены. К тому же можно будет доплатить за получение желанного смартфона раньше других. Однако, если подождать снижения ажиотаж, то можно рассчитывать на снижение цены в течение полугода на 7-10%.

К тому же многие магазины будут запускать программы обмена старых смартфонов на новые модели, а потому для тюменцев будет доступен и такой вариант покупки и доплатой разницы между отдаваемой моделью и приобретаемой.

Также стоит учитывать, что при покупке смартфона в Тюмени гарантийные обязательства перед покупателем будет нести продавец, а не компания-производитель. Также вы не сможете пользовать Apple Pay. Однако остальные функции будут для вас доступными.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что сейчас средняя стоимость Iphone 15 составляет от 67-70 тысяч рублей за обычную модель и 110 тысяч рублей за Pro Max. Старые модели дешевеют пред презентацией новинки.

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