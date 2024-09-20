Улицу Ленина откроют раньше срока. Когда это произойдет

Posted 20 сентября, 07:18
Published 20 сентября, 07:18
Modified 20 сентября, 07:20
Updated 20 сентября, 07:20
«22 сентября с 13:00 участок улично-дорожной сети по улице Ленина (от Республики до Челюскинцев) будет открыт для движения транспортных средств. Движение по Республики будет организовано в прежнем одностороннем режиме», — сообщили в пресс-службе администрации Тюмени.
Напомним, в этом году 2024 году на улице Ленина стартовали работы в рамках второго этапа капитального ремонта продолжительностью два года. На реконструкцию из бюджета города выделено более 1,2 миллиарда рублей. Контракт заключен с компанией «Мостосрой-11».