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Posted 20 сентября, 07:18

Published 20 сентября, 07:18

Modified 20 сентября, 07:20

Updated 20 сентября, 07:20

В Тюмени 22 сентября откроют движение по улице Ленина

Улицу Ленина откроют раньше срока. Когда это произойдет

20 сентября 2024, 07:18
Фото: Администрация Тюмени

В Тюмени 22 сентября откроют движение по улице Ленина

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Перекрытие дороги
В Тюмени раньше срока откроют автомобильное движение на участке улицы Ленина от Красина до Челюскинцев. Дорогу планируют открыть в воскресенье, 22 сентября. Изначально окончание работ по реконструкции было запланировано на 1 ноября.
«22 сентября с 13:00 участок улично-дорожной сети по улице Ленина (от Республики до Челюскинцев) будет открыт для движения транспортных средств. Движение по Республики будет организовано в прежнем одностороннем режиме», — сообщили в пресс-службе администрации Тюмени.

Напомним, в этом году 2024 году на улице Ленина стартовали работы в рамках второго этапа капитального ремонта продолжительностью два года. На реконструкцию из бюджета города выделено более 1,2 миллиарда рублей. Контракт заключен с компанией «Мостосрой-11».

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