Улицу Ленина откроют раньше срока. Когда это произойдет

Напомним, в этом году 2024 году на улице Ленина стартовали работы в рамках второго этапа капитального ремонта продолжительностью два года. На реконструкцию из бюджета города выделено более 1,2 миллиарда рублей. Контракт заключен с компанией «Мостосрой-11».