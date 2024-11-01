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Названы самые популярные бренды телефонов в Тюменской области
1 ноября, 11:54
Прибыло пополнение. В Тюменских магазинах начали продавать Iphone 16
На прилавки тюменских магазинов техники приехала новинка — айфон 16. Смартфон, по словам аналитиков, имеющий не лучшую начинку и перспективы можно купить примерно за 3-4 средних месячных зарплаты.
16 октября, 11:27
Поддельные iPhone 16 начали продавать в Тюмени
Реплики смартфонов Apple, произведенные в Китае, везут в областную столицу из Казахстана. Большая часть торговцев iPhone 16 от покупателей не скрывает то, что это не оригинальный товар.
11 октября, 05:12
Известны сроки старта продаж iPhone 16 в Тюмени
Новая модель iPhone 16 поступит в Тюмень не раньше середины октября. В настоящее время новый смартфон доступен только по предзаказу. Об этом сообщили сотрудники сети салонов по продаже техники Apple.
20 сентября, 07:41
Новый iPhone 16: характеристики, цены и появление на тюменском рынке
9 сентября, 07:09
iPhone подешевели в Тюмени на 15%. К осени цены еще снизятся
Сегодня средняя стоимость смартфона бренда Apple 15 составляет от 67-70 тысяч рублей за обычную модель и 110 тысяч рублей за Pro Max. Для сравнения, в январе этого года смартфон iPhone 15 стоит 84 тысячи, Pro Max -129 тысяч рублей.
17 июля, 04:43
2023
За З000 рублей распродают айфоны власти Тюмени
Тюменское управление Росимущества объявило аукцион по продаже смартфонов iPhone.
24 октября 2023, 16:28

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