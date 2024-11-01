iPhone подешевели в Тюмени на 15%. К осени цены еще снизятся

Сегодня средняя стоимость смартфона бренда Apple 15 составляет от 67-70 тысяч рублей за обычную модель и 110 тысяч рублей за Pro Max. Для сравнения, в январе этого года смартфон iPhone 15 стоит 84 тысячи, Pro Max -129 тысяч рублей.