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В новых приложениях для iPhone «Вконтакте» исчезли аудиозаписи

12 февраля 2015, 09:37
Социальная сеть «ВКонтакте» обновила приложения для iPhone и iPad, удалив оттуда музыкальные сервисы.
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Тюмень

Это произошло из-за «непрозрачной политики компании Apple», говорится в сообщении соцсети.

«Наши пользователи будут лишены возможностей музыкального стриминга в мобильных приложениях на этой платформе», — говорится в сообщении российской соцсети. Вся музыкальная функциональность сайта «ВКонтакте» остается доступной в мобильной версии соцсети, которая может быть использована на любых типах устройств, добавляют представители компании. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы прикладываем все усилия, чтобы восстановить работу музыкального сервиса в следующих версиях приложения», — резюмируют в «ВКонтакте».

Фото: vkbug.ru

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