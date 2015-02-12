В новых приложениях для iPhone «Вконтакте» исчезли аудиозаписи

«Наши пользователи будут лишены возможностей музыкального стриминга в мобильных приложениях на этой платформе», — говорится в сообщении российской соцсети. Вся музыкальная функциональность сайта «ВКонтакте» остается доступной в мобильной версии соцсети, которая может быть использована на любых типах устройств, добавляют представители компании. Об этом пишет РИА Новости.