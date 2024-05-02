«Москвич»: Причин для банкротства завода нет

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
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Updated Сегодня, 07:43
Решением Арбитражного суда Москвы от ноября 2023 года на предприятие возложена обязанность по уплате Silver Basis задолженности в сумме 2,4 млн евро и неустойки в 123,7 тыс. евро. Однако данная сумма задолженности образовалась у завода еще в 2020 году, когда он принадлежал автоконцерну Renault, пишут «Новые Известия».
Также отмечается, что до 3 июня 2024 года «Москвич» еще может подать апелляцию на это решение суда. Компания Silver Basis решила этого не ждать и направила заявление о возбуждении исполнительного производства, а также планирует признать «Москвич» банкротом, на основании неисполнения решения арбитражного суда.
После этого представители «Москвича» подготовили кассационную жалобу, в которой ходатайствуют о приостановлении взыскания задолженности. В итоге в настоящее время у Silver Basis отсутствуют основания для обращения в суд с заявлением о признании АО МАЗ «Москвич» несостоятельным (банкротом). На сайте «Федресурс» размещено соответствующее сообщение АО МАЗ «Москвич».