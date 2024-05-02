«Москвич»: Причин для банкротства завода нет

Также отмечается, что до 3 июня 2024 года «Москвич» еще может подать апелляцию на это решение суда. Компания Silver Basis решила этого не ждать и направила заявление о возбуждении исполнительного производства, а также планирует признать «Москвич» банкротом, на основании неисполнения решения арбитражного суда.