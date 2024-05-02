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«Москвич»: Причин для банкротства завода нет

«Москвич»: Причин для банкротства завода нет

2 мая 2024, 07:24
Фото: 1MI
На сайте «Федресурс» появилась информация, что зарегистрированная в Гонконге компания Silver Basis Investment Development Company готовит иск о признании автозавода «Москвич» банкротом. При этом, по данным российского предприятия, основания для подачи иска отсутствуют.

Решением Арбитражного суда Москвы от ноября 2023 года на предприятие возложена обязанность по уплате Silver Basis задолженности в сумме 2,4 млн евро и неустойки в 123,7 тыс. евро. Однако данная сумма задолженности образовалась у завода еще в 2020 году, когда он принадлежал автоконцерну Renault, пишут «Новые Известия».

Также отмечается, что до 3 июня 2024 года «Москвич» еще может подать апелляцию на это решение суда. Компания Silver Basis решила этого не ждать и направила заявление о возбуждении исполнительного производства, а также планирует признать «Москвич» банкротом, на основании неисполнения решения арбитражного суда.

После этого представители «Москвича» подготовили кассационную жалобу, в которой ходатайствуют о приостановлении взыскания задолженности. В итоге в настоящее время у Silver Basis отсутствуют основания для обращения в суд с заявлением о признании АО МАЗ «Москвич» несостоятельным (банкротом). На сайте «Федресурс» размещено соответствующее сообщение АО МАЗ «Москвич».

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