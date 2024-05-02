«Самолет полетит без Вас»: пассажира рейса до Тюмени не пустили в самолет

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:50
Updated Сегодня, 05:50
«Новый недовольный пост об компании, которая абсолютно не понимает, как работать с людьми. Речь пойдет об авиакомпании „Победа“. Рейс Санкт-Петербург — Тюмень 30.04.2024 в 23:45. Я приехал заранее, прошел регистрацию (и танцы с бубном на калибраторе), прошел в зал ожидания и ждал у своего выхода приглашения на посадку. Выход меняли 2 или 3 раза. Но нашел нужный, сел рядом и смотрел, как выстраивается очередь», — сообщил недовольный пассажир на Пикабу.
По его словам, к стойке он подошел после того, как рассосалась очередь. Однако на борт его не пустили — сотрудники авиакомпании сообщили, что надо было подходить раньше — посадка завершена.
«Конечно, наслышан про сервис компании „Победа“, но вариантов не было на тот момент других. Собственно, надеюсь, хоть здесь мне помогут советом — что делать», — обратился к «пикабушникам» несостоявшийся пассажир.
Однако подписчики сообщества негодования мужчины не поддержали. Более того, обвинили его в том, что в произошедшей ситуации он виноват сам — так как опоздал на посадку.
«В посадочном талоне крупными цифрами указано время закрытия гейта. Если автор поста подошел к стойке у гейта хоть бы и в 23.19, а его не пустили на борт, то „Победа“ — виновата, а если даже в 23.21, то автор — сам олень», — сообщил S3RYI.
«Летаю очень часто „Победой“. Если соблюдаешь правила, то вообще никаких нареканий к Победе нет. Всё чётко и по делу», — подчеркнул larson70.
«Такое впечатление, что вы опоздали на посадку! А все потому, что смеялись над людьми в очереди на посадку — типа „дурачки, любите толкаться в очереди, совки.“. Ну теперь „Победа“ виновата в том, что хипстер опоздал», — заявил LogineParole.
«Опоздал явно, даже не пишет — во сколько и что было. Сам себе злобный Буратино», — резюмировал twix91.
Отметим, что инциденты, когда пассажирам отказывают в посадке происходят периодически. В ноябре 2023 года в Тюмени из-за такого случая был сорван концерт квартета Петра Востокова. Музыканты не смогли прилететь в областную столицу из Москвы по причине нехватки мест в самолете авиакомпании «Аэрофлот».
В октябре 2023 года по этой причине в посадке на борт воздушного судна авиакомпании «Победа» отказали тюменской семье с ребенком-инвалидом. На стойке регистрации им сообщили, что мест нет. Тюменцы должны были лететь в Москву на прием к врачу.