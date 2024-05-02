nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:50

Updated Сегодня, 05:50

Пассажира рейса Санкт-Петербург — Тюмень не пустили в самолет

«Самолет полетит без Вас»: пассажира рейса до Тюмени не пустили в самолет

2 мая 2024, 05:43
Фото: 1MI

Пассажира рейса Санкт-Петербург — Тюмень не пустили в самолет

Инцидент произошел вечером 30 апреля в аэропорту Пулково. По словам мужчины, его не пустили в самолет, несмотря на пройденную регистрацию.
«Новый недовольный пост об компании, которая абсолютно не понимает, как работать с людьми. Речь пойдет об авиакомпании „Победа“. Рейс Санкт-Петербург — Тюмень 30.04.2024 в 23:45. Я приехал заранее, прошел регистрацию (и танцы с бубном на калибраторе), прошел в зал ожидания и ждал у своего выхода приглашения на посадку. Выход меняли 2 или 3 раза. Но нашел нужный, сел рядом и смотрел, как выстраивается очередь», — сообщил недовольный пассажир на Пикабу.

По его словам, к стойке он подошел после того, как рассосалась очередь. Однако на борт его не пустили — сотрудники авиакомпании сообщили, что надо было подходить раньше — посадка завершена.

Фото: Пикабу
«Конечно, наслышан про сервис компании „Победа“, но вариантов не было на тот момент других. Собственно, надеюсь, хоть здесь мне помогут советом — что делать», — обратился к «пикабушникам» несостоявшийся пассажир.

Однако подписчики сообщества негодования мужчины не поддержали. Более того, обвинили его в том, что в произошедшей ситуации он виноват сам — так как опоздал на посадку.

«В посадочном талоне крупными цифрами указано время закрытия гейта. Если автор поста подошел к стойке у гейта хоть бы и в 23.19, а его не пустили на борт, то „Победа“ — виновата, а если даже в 23.21, то автор — сам олень», — сообщил S3RYI.
«Летаю очень часто „Победой“. Если соблюдаешь правила, то вообще никаких нареканий к Победе нет. Всё чётко и по делу», — подчеркнул larson70.
«Такое впечатление, что вы опоздали на посадку! А все потому, что смеялись над людьми в очереди на посадку — типа „дурачки, любите толкаться в очереди, совки.“. Ну теперь „Победа“ виновата в том, что хипстер опоздал», — заявил LogineParole.
«Опоздал явно, даже не пишет — во сколько и что было. Сам себе злобный Буратино», — резюмировал twix91.
У гражданского вертолета Ми-8 в Тюменской области на высоте 914 м открылись двери
Узнать подробнее

Отметим, что инциденты, когда пассажирам отказывают в посадке происходят периодически. В ноябре 2023 года в Тюмени из-за такого случая был сорван концерт квартета Петра Востокова. Музыканты не смогли прилететь в областную столицу из Москвы по причине нехватки мест в самолете авиакомпании «Аэрофлот».

В октябре 2023 года по этой причине в посадке на борт воздушного судна авиакомпании «Победа» отказали тюменской семье с ребенком-инвалидом. На стойке регистрации им сообщили, что мест нет. Тюменцы должны были лететь в Москву на прием к врачу.

Читайте также:
На федеральной трассе Тюмень — Омск вновь изменили график движенияОчередной рекорд: уровень воды в Ишиме установил новый исторический максимумТюмень накрыл смог. Где горит?
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Самолет#Полеты#Авиакомпания Победа#Авиакомпании
Подпишитесь
«Это только начало»: экстремальные паводки в Тюменской области могут стать ежегодными
Сегодня, 05:34
Очередной рекорд: уровень воды в Ишиме установил новый исторический максимум
Сегодня, 03:49
Переводы без комиссии, акцизы на вино и защита от просрочки: что изменится с 1 мая
28 апреля, 01:00
Паводок отрезал несколько тюменских деревень от большой земли
30 апреля, 05:49
«Москвич»: Причин для банкротства завода нет
Сегодня, 07:24
"