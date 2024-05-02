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Уровень воды в Ишиме поднялся до 11,29 метра

Очередной рекорд: уровень воды в Ишиме установил новый исторический максимум

2 мая 2024, 03:49
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Уровень воды в Ишиме поднялся до 11,29 метра

Уровень воды в реке Ишим в районе села Викулово за последние сутки поднялся на 69 сантиметров и достиг отметки 11,29 метра, что превышает абсолютный максимум 2017 года на 32 сантиметра.

В районе села Абатское уровень увеличился на 4 сантиметра — до 12,32 метра. В Ильинке Казанского района и в районе города Ишим отмечено снижения уровня реки на 9 и 8 сантиметров соответственно. В Ильинке уровень Ишима составляет 842 сантиметра, в Ишиме — 10,49 метра.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Река Тобол в районе Упорово поднялась за сутки на 23 сантиметра — до 846 сантиметров, в Ялуторовске на 18 сантиметров — до 596 сантиметров, в Иевлево рост уровня Тобола составил 13 сантиметров (532 сантиметра).

Уровень Иртыша за последние 24 часа увеличился на 11-14 сантиметров. В Тобольске вода в реке поднялась на 14 сантиметров — до отметки 506 сантиметров выше нуля поста.

Ранее «Наш Город» писал, что по прогнозам Росгидромета, пик паводка в Викуловском районе ожидается 8–9 мая, в Упоровском районе с 9 по 10 мая.

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