Очередной рекорд: уровень воды в Ишиме установил новый исторический максимум

В районе села Абатское уровень увеличился на 4 сантиметра — до 12,32 метра. В Ильинке Казанского района и в районе города Ишим отмечено снижения уровня реки на 9 и 8 сантиметров соответственно. В Ильинке уровень Ишима составляет 842 сантиметра, в Ишиме — 10,49 метра.