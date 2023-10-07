Семью с ребенком-инвалидом не пустили на самолет из Тюмени в Москву

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
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Updated Сегодня, 04:02
По словам тюменцев, билеты на рейс они приобрели за три дня до вылета, в аэропорт также прибыли без опозданий.
«Мы на стойку подошли в 06:13 (вылет в 6:55). Там женщины, которые тоже пришли на посадку, сообщили, что регистрация закончена 15 минут назад. Дождались сотрудника аэропорта, у нас возник конфликт. Она сказала: „Я готова открыть регистрацию. Но у нас всего 4 места“. А на стойке пять человек стоит — семья тюменцев, 3 человека, и две девушки, — рассказал мужчина 72.RU.
Девушки, которые ждали регистрации, пояснили, что они летят в зону спецоперации — если не прибудут вовремя, их признают дезертирами. В итоге тюменцам пришлось возвращаться домой.
В настоящее время в данном инциденте разбираются транспортные прокуроры. Организованы надзорные мероприятия по факту отказа авиакомпанией «Победа» в перевозке пассажиров с ребёнком. По итогам мероприятий будет дана оценка действиям перевозчика по соблюдению законодательства о защите прав потребителей.
Ранее «Наш Город» писал, что 29-летнего жителя Тюмени оштрафовали за курение на борту самолета. Мужчина решил после ссоры с супругой покурить в туалетной комнате.