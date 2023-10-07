Семью с ребенком-инвалидом не пустили на самолет из Тюмени в Москву

Жителей Тюмени с ребенком-инвалидом не пустили на борт самолета авиакомпании «Победа». На стойке регистрации им сообщили, что мест нет. Семья должна была лететь в Москву на прием в больницу — недавно ребенку сделали сложную операцию.

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