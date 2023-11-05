«Продали билетов больше, чем мест в самолете»: «Аэрофлот» сорвал концерт в Тюмени

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Как сообщили представители концертного зала FABRIC JAZZ, срыв выступления произошел из-за технической накладки авиакомпании «Аэрофлот», которая продала билетов больше чем мест в самолете. На борт самолета не попали многие пассажиры, в том числе Петр Востоков. Организовать вылет другим рейсом, к сожалению, у организаторов не получилось.
«Оказывается, вот как бывает: можно купить билет, вовремя приехать в аэропорт, и не сесть в самолет, так как места закончились», — сообщил Петр на своей странице ВК.
Организаторы концертного выступления сообщили, что зрители, которые купили билеты на концерт Востокова, имеют возможность перенести их на будущие выступления в Fabric Jazz.
Ранее «Наш Город» писал, что авиакомпания «Аэрофлот» аннулировала у жительницы Тюмени купленные по выгодной цене билеты из Екатеринбурга в Тайланд. Причину авиаперевозчик не сообщил.