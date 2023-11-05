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Из-за ошибки «Аэрофлота» сорвался концерт джазового музыканта в Тюмени

«Продали билетов больше, чем мест в самолете»: «Аэрофлот» сорвал концерт в Тюмени

5 ноября 2023, 10:45
Фото: аэропорт Рощино

Из-за ошибки «Аэрофлота» сорвался концерт джазового музыканта в Тюмени

В Тюмени 4 ноября не состоялось концертное выступление квартета Петра Востокова. Музыкант не смог прилететь в Тюмени из Москвы, потому что ему не хватило мест в самолете.
Сюжет
Концерт
Фото: ВК FABRIC JAZZ

Как сообщили представители концертного зала FABRIC JAZZ, срыв выступления произошел из-за технической накладки авиакомпании «Аэрофлот», которая продала билетов больше чем мест в самолете. На борт самолета не попали многие пассажиры, в том числе Петр Востоков. Организовать вылет другим рейсом, к сожалению, у организаторов не получилось.

«Оказывается, вот как бывает: можно купить билет, вовремя приехать в аэропорт, и не сесть в самолет, так как места закончились», — сообщил Петр на своей странице ВК.

Организаторы концертного выступления сообщили, что зрители, которые купили билеты на концерт Востокова, имеют возможность перенести их на будущие выступления в Fabric Jazz.

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