«Продали билетов больше, чем мест в самолете»: «Аэрофлот» сорвал концерт в Тюмени

Как сообщили представители концертного зала FABRIC JAZZ, срыв выступления произошел из-за технической накладки авиакомпании «Аэрофлот», которая продала билетов больше чем мест в самолете. На борт самолета не попали многие пассажиры, в том числе Петр Востоков. Организовать вылет другим рейсом, к сожалению, у организаторов не получилось.