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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

В Тюменской области у гражданского вертолета открылись двери во время полета

У гражданского вертолета Ми-8 в Тюменской области на высоте 914 м открылись двери

1 мая 2024, 11:03
Фото: 1MI

В Тюменской области у гражданского вертолета открылись двери во время полета

У гражданского вертолета Ми-8 авиакомпании UTair во время полета на высоте 914 метров открылись задние двери. О неисправности рампы задних дверей сообщил экипаж воздушного судна.

Было принято решение о возврате в аэропорт вылета в городе Тобольске. Борт благополучно совершил посадку. Во время ЧП никто не пострадал.

Вертолет UTair следовал из Тобольска в рамках рабочего задания по обследованию газопровода передает тг-канал РЕН ТВ.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Авиакомпании#Авиация#Вертолеты#Неисправность
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