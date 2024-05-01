У гражданского вертолета Ми-8 в Тюменской области на высоте 914 м открылись двери

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Было принято решение о возврате в аэропорт вылета в городе Тобольске. Борт благополучно совершил посадку. Во время ЧП никто не пострадал.
Вертолет UTair следовал из Тобольска в рамках рабочего задания по обследованию газопровода передает тг-канал РЕН ТВ.
Ранее «Наш Город» писал, что пилоты самолета авиакомпании Utair, следовавшего из Перми в Тюмень, при подлете к Рощино подверглись лазерной атаке. ЧП произошло в середине апреля.