Жителей тюменских деревень эвакуируют из-за роста уровня воды в Ишиме

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Жителей оповещают жителей о паводкоопасной обстановке сотрудники МЧС и предлагают эвакуироваться из зоны возможного подтопления.
На данный момент в муниципалитете уже эвакуированы более 1 300 человек, в том числе порядка 400 детей. В пунктах временного размещения находятся 192 человека, 60 из них — дети.
Ранее «Наш Город» писал, что уровень воды в Ишиме в районе села Абатское за последние сутки увеличился на 8 сантиметров и достиг отметки 12,29 метра.