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Жителей тюменских деревень эвакуируют из-за роста уровня воды в Ишиме

Жителей тюменских деревень эвакуируют из-за роста уровня воды в Ишиме

1 мая 2024, 09:09
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
Жителей деревень и сел Абатского района эвакуируют из-за активного подъема воды в реке Ишим. Под угрозой паводка в настоящее время находятся деревни Назарово, Юрга, Черемшанка.

Жителей оповещают жителей о паводкоопасной обстановке сотрудники МЧС и предлагают эвакуироваться из зоны возможного подтопления.

На данный момент в муниципалитете уже эвакуированы более 1 300 человек, в том числе порядка 400 детей. В пунктах временного размещения находятся 192 человека, 60 из них — дети.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#МЧС#Эвакуация#Абатский район#Паводок#Паводок в Тюменской области в 2024 году
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