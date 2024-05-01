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Стая бродячих собак терроризирует жителей тюменского микрорайона

«Сегодня кот, завтра — дети?» В Антипино свирепствует стая бродячих собак

1 мая 2024, 10:21
Фото: 1MI

Стая бродячих собак терроризирует жителей тюменского микрорайона

Жители тюменского микрорайона Антипино бьют тревогу — во дворах домов поселилась стая бродячих псов. По словам местных жителей, собаки очень агрессивны — жертвой бездомных псов уже стал кот.
Сюжет
Дети
«Антипинские бродячие собаки порвали кота. Сегодня кот, завтра — дети? Управа округа, разбирайтесь с ситуацией», — возмутились тюменцы.
Видео: ЧС Тюмень

На бродячих псов жители областной столицы жалуются регулярно. В микрорайоне Славянский стая терроризирует местное население уже в течение двух лет. При этом с каждым годом число бродячих собак увеличивается. Нападения на людей происходят на постоянной основе.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 2023 году с городских улиц было отловлено более 1,3 тысячи бездомных собак. Животные были отправлены в приют, 500 из них нашли себе новые семьи.

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