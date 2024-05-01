«Сегодня кот, завтра — дети?» В Антипино свирепствует стая бродячих собак

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
«Антипинские бродячие собаки порвали кота. Сегодня кот, завтра — дети? Управа округа, разбирайтесь с ситуацией», — возмутились тюменцы.
На бродячих псов жители областной столицы жалуются регулярно. В микрорайоне Славянский стая терроризирует местное население уже в течение двух лет. При этом с каждым годом число бродячих собак увеличивается. Нападения на людей происходят на постоянной основе.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 2023 году с городских улиц было отловлено более 1,3 тысячи бездомных собак. Животные были отправлены в приют, 500 из них нашли себе новые семьи.