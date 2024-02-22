В Тюмени за год отловили свыше 1,3 тысячи бездомных животных

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Данные статистики приводит портал tmn.aif.ru, ссылаясь на сообщение МКУ «ЛесПаркХоз».
Отмечается, что отловленные животные были направлены в специализированный приют, где тюменцы забрали 503 питомца за прошлый год. Некоторые из них оказались потерянными и были возвращены своим предыдущим владельцам.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как стая собак едва не растерзала ребенка в Тюмени. Инцидент произошел на улице Краснооктябрьской. Местные жители крайне возмущены случившемся.