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Published Сегодня, 11:17

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В Тюмени за год отловили свыше 1,3 тысячи бездомных животных

В Тюмени за год отловили свыше 1,3 тысячи бездомных животных

22 февраля 2024, 11:17
Фото: 1MI
В 2023 году в Тюмени было поймано 1347 бездомных животных. За январь 2024 года поймали 89 безнадзорных животных.

Данные статистики приводит портал tmn.aif.ru, ссылаясь на сообщение МКУ «ЛесПаркХоз».

Отмечается, что отловленные животные были направлены в специализированный приют, где тюменцы забрали 503 питомца за прошлый год. Некоторые из них оказались потерянными и были возвращены своим предыдущим владельцам.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, как стая собак едва не растерзала ребенка в Тюмени. Инцидент произошел на улице Краснооктябрьской. Местные жители крайне возмущены случившемся.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Собаки#Бездомные животные#Питомцы#Алина Петрова
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