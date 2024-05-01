«Шпарит сплошным потоком»: река Ишим отрезала Викулово от Абатского района

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
«Вчера воды не было. Сегодня трассу закрыло, мощный поток воды из реки Ишим. Все затопило — шпарит сплошным потоком. Абатское направление от Викулово отрезано», — сообщили селяне.
Также в Викуловском районе сегодня прорвало временную насыпь в деревне Заборка, вследствие чего вода хлынула к жилым домам.
В настоящее время уровень воды в реке Ишим в районе села Викулово поднялся до 10,80 метра — за период с 8:00 до 14:00 вода поднялась на 20 сантиметров. По прогнозам, в течение дня 1 мая уровень в Ишиме в Викулово превысит абсолютный максимум 2017 года — 10,97 метра. Пик паводка в муниципалитете ожидается 8–9 мая.