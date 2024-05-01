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Тюменцы начали требовать от работодателей зарплату выше на 20%

Тюменцы озвучили свои зарплатные ожидания. За год запросы выросли на 20%

1 мая 2024, 07:13
Фото: 1MI

Тюменцы начали требовать от работодателей зарплату выше на 20%

В Тюменской области размер средней ожидаемой зарплаты увеличился за последний год на 20% и составил 60,2 тысячи рублей. Такие данные озвучили аналитики платформы HeadHunter.

47% опрошенных отметили, что не согласны пойти на снижение желаемой зарплаты ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства на новое место. 31%, напротив, сообщили, что готовы снизить свои зарплатные ожидания, 22% — затруднились с ответом.

Наименее готовыми для снижения своих зарплатных предпочтений оказались представители автомобильного бизнеса (62%), сферы закупок (58%), транспорта и логистики (57%). Готовы пойти на сокращение своих запросов ради трудоустройства сотрудники областей «Домашний, обслуживающий персонал» (51%), «Информационные технологии» (45%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» и «Искусство, развлечение, медиа» (по 38% в каждой).

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О сложностях с поиском работы в своей профессиональной области сообщили 69% жителей региона. Большая часть из них — представители сфер «Искусство, развлечение, массмедиа», «Добыча сырья», «Стратегия, инвестиции, консалтинг». Более уверенными в поисках работы являются представители розничной торговли, автобизнеса, домашнего и обслуживающего персонала.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области медианная зарплата, которую предлагают работодатели молодым специалистам, увеличилась до 113 тысяч рублей. Для сравнения, год назад этот показатель составлял 87,3 тысячи рублей.

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