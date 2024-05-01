Тюменцы озвучили свои зарплатные ожидания. За год запросы выросли на 20%

О сложностях с поиском работы в своей профессиональной области сообщили 69% жителей региона. Большая часть из них — представители сфер «Искусство, развлечение, массмедиа», «Добыча сырья», «Стратегия, инвестиции, консалтинг». Более уверенными в поисках работы являются представители розничной торговли, автобизнеса, домашнего и обслуживающего персонала.