Житель Тюмени разбился насмерть, выпав из окна 16-этажного дома

Информацию о произошедшей трагедии «Нашему Городу» подтвердили в департаменте здравоохранения Тюменской области. В ведомстве сообщили, что вызов на станцию скорой помощи поступил 30 апреля в 22:44, на место происшествия медики прибыли спустя шесть минут. К сожалению, от полученных травм тюменец скончался до приезда врачей.