Житель Тюмени разбился насмерть, выпав из окна 16-этажного дома

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Информацию о произошедшей трагедии «Нашему Городу» подтвердили в департаменте здравоохранения Тюменской области. В ведомстве сообщили, что вызов на станцию скорой помощи поступил 30 апреля в 22:44, на место происшествия медики прибыли спустя шесть минут. К сожалению, от полученных травм тюменец скончался до приезда врачей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ночью 21 апреля в моста Влюбленных в реку Тура упал мужчина. К счастью, его заметили прохожие и вызвали на место ЧП спасателей и бригаду скорой помощи — тюменец остался жив.