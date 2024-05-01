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Житель Тюмени разбился насмерть, выпав из окна 16-этажного дома

Житель Тюмени разбился насмерть, выпав из окна 16-этажного дома

1 мая 2024, 07:50
Фото: 1MI
В Тюмени накануне вечером из окна квартиры шестнадцатиэтажного дома по улице Артамонова, 4, выпал молодой человек. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Информацию о произошедшей трагедии «Нашему Городу» подтвердили в департаменте здравоохранения Тюменской области. В ведомстве сообщили, что вызов на станцию скорой помощи поступил 30 апреля в 22:44, на место происшествия медики прибыли спустя шесть минут. К сожалению, от полученных травм тюменец скончался до приезда врачей.

Фото: ЧС Тюмень

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ночью 21 апреля в моста Влюбленных в реку Тура упал мужчина. К счастью, его заметили прохожие и вызвали на место ЧП спасателей и бригаду скорой помощи — тюменец остался жив.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Департамент здравоохранения#Новости тюмени#Скорая помощь#Человек выпал из окна
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