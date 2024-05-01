Из-за паводка сотни домов и тысячи дачных участков ушли под воду в Тюменской области

Фото: В настоящее время наблюдается интенсивный рост уровня воды в реках Ишим и Тобол — в Викуловском, Абатском и Упоровском районах. Вода прибывает на десятки сантиметров. В Викуловском районе на гидротехнических сооружениях организовано круглосуточное дежурство. Окарауливают дамбу сотрудники МЧС России по Ханты-Мансийском округу — Югре. На защиту села помимо профильных служб встали сотни неравнодушных жителей, добровольцы из других муниципалитетов. В Упорово также ведется мониторинг за состоянием гидротехнических сооружений. «Совместно с главами поселений продолжаем контролировать притоки по руслу реки Тобол. Обратное течение наблюдается в р. Емуртла вблизи деревни Осеева и села Буньково», — сообщил глава Упоровского района Леонид Сауков. В Абатском районе продолжают работы по укреплению насыпей в районе села Абатское. На участке круглосуточно дежурят сотрудники МЧС. Введена схема ритмичного реверсивного движения. В настоящее время по направлению в Омск с 351 по 360 километры местами наблюдается затруднения в связи с дорожными работами. Пока уровень воды будет высоким, реверсивное движение на трассе Р-402 сохранится.