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Published Сегодня, 06:52

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В Тюменской области из-за паводка затопило сотни домов и тысячи дачных участков

Из-за паводка сотни домов и тысячи дачных участков ушли под воду в Тюменской области

1 мая 2024, 06:52
Фото: В настоящее время наблюдается интенсивный рост уровня воды в реках Ишим и Тобол — в Викуловском, Абатском и Упоровском районах. Вода прибывает на десятки сантиметров. В Викуловском районе на гидротехнических сооружениях организовано круглосуточное дежурство. Окарауливают дамбу сотрудники МЧС России по Ханты-Мансийском округу — Югре. На защиту села помимо профильных служб встали сотни неравнодушных жителей, добровольцы из других муниципалитетов. В Упорово также ведется мониторинг за состоянием гидротехнических сооружений. «Совместно с главами поселений продолжаем контролировать притоки по руслу реки Тобол. Обратное течение наблюдается в р. Емуртла вблизи деревни Осеева и села Буньково», — сообщил глава Упоровского района Леонид Сауков. В Абатском районе продолжают работы по укреплению насыпей в районе села Абатское. На участке круглосуточно дежурят сотрудники МЧС. Введена схема ритмичного реверсивного движения. В настоящее время по направлению в Омск с 351 по 360 километры местами наблюдается затруднения в связи с дорожными работами. Пока уровень воды будет высоким, реверсивное движение на трассе Р-402 сохранится.

В Тюменской области из-за паводка затопило сотни домов и тысячи дачных участков

В Тюменской области из-за паводка затопило более 270 жилых и 520 дачных домов. Под воду также ушли более трех тысяч дачных участков и 27 участков автомобильных дорог.

В настоящее время наблюдается интенсивный рост уровня воды в реках Ишим и Тобол — в Викуловском, Абатском и Упоровском районах. Вода прибывает на десятки сантиметров.

В Викуловском районе на гидротехнических сооружениях организовано круглосуточное дежурство. Окарауливают дамбу сотрудники МЧС России по Ханты-Мансийском округу — Югре. На защиту села помимо профильных служб встали сотни неравнодушных жителей, добровольцы из других муниципалитетов.

В Упорово также ведется мониторинг за состоянием гидротехнических сооружений.

«Совместно с главами поселений продолжаем контролировать притоки по руслу реки Тобол. Обратное течение наблюдается в р. Емуртла вблизи деревни Осеева и села Буньково», — сообщил глава Упоровского района Леонид Сауков.
В реках Ишим и Тобол начался интенсивный рост воды
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В Абатском районе продолжаются работы по укреплению насыпей в районе села Абатское. На участке круглосуточно дежурят сотрудники МЧС. Введена схема ритмичного реверсивного движения.

В настоящее время по направлению в Омск с 351 по 360 километры местами наблюдаются затруднения в связи с дорожными работами. По планам тюменских властей, реверсивное движение на трассе Р-402 сохранится до момента снижения уровня воды в Ишиме.

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