Из-за паводка сотни домов и тысячи дачных участков ушли под воду в Тюменской области

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
В настоящее время наблюдается интенсивный рост уровня воды в реках Ишим и Тобол — в Викуловском, Абатском и Упоровском районах. Вода прибывает на десятки сантиметров.
В Викуловском районе на гидротехнических сооружениях организовано круглосуточное дежурство. Окарауливают дамбу сотрудники МЧС России по Ханты-Мансийском округу — Югре. На защиту села помимо профильных служб встали сотни неравнодушных жителей, добровольцы из других муниципалитетов.
В Упорово также ведется мониторинг за состоянием гидротехнических сооружений.
«Совместно с главами поселений продолжаем контролировать притоки по руслу реки Тобол. Обратное течение наблюдается в р. Емуртла вблизи деревни Осеева и села Буньково», — сообщил глава Упоровского района Леонид Сауков.
В Абатском районе продолжаются работы по укреплению насыпей в районе села Абатское. На участке круглосуточно дежурят сотрудники МЧС. Введена схема ритмичного реверсивного движения.
В настоящее время по направлению в Омск с 351 по 360 километры местами наблюдаются затруднения в связи с дорожными работами. По планам тюменских властей, реверсивное движение на трассе Р-402 сохранится до момента снижения уровня воды в Ишиме.