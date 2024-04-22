Тюменец упал с моста Влюбленных в реку и остался жив

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Как сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области, на станцию скорой помощи вызов поступил в 01:15 21 апреля. Прибывшие на место происшествия медики осмотрели тюменца и после оказания медицинской помощи доставили в приемное отделение Больницы Водников. Позже мужчина покинул больницу — от госпитализации он отказался.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 20 апреля рано утром из окна квартиры на седьмом этаже в доме по улице Ткацкий проезд выпал человек. Он скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.