nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:50

Published Сегодня, 08:50

Modified Сегодня, 08:52

Updated Сегодня, 08:52

Житель Тюмени упал с моста Влюбленных в реку

Тюменец упал с моста Влюбленных в реку и остался жив

22 апреля 2024, 08:50
Фото: 2 ГИС

Житель Тюмени упал с моста Влюбленных в реку

Инцидент произошла ночью 21 апреля. Упавшего в воду человека заметили прохожие и вызвали на место происшествия спасателей и бригаду скорой помощи. Молодой человек остался жив — спасатели помогли ему выбраться из воды.
Сюжет
Тура

Как сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области, на станцию скорой помощи вызов поступил в 01:15 21 апреля. Прибывшие на место происшествия медики осмотрели тюменца и после оказания медицинской помощи доставили в приемное отделение Больницы Водников. Позже мужчина покинул больницу — от госпитализации он отказался.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 20 апреля рано утром из окна квартиры на седьмом этаже в доме по улице Ткацкий проезд выпал человек. Он скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.

Читайте также:
Подъем воды остановился: Уровень воды в реке Ишим замер на на отметке 10,64 метраБудем жариться? Когда в Тюмени отключат отопление?Не уступает Москве: тюменский сквер включили в реестр лучших практик благоустройства
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тура#Река Тура#Мост Влюбленных
Подпишитесь
Рекорд столетия: в чем истинная причина жутких паводков в Тюменской области?
Сегодня, 07:46
Паводки не помогут тюменской Туре избежать обмеления
Сегодня, 08:24
Житель Тюменской области поймал необычную рыбу из-за паводка
Сегодня, 11:37
Будем жариться? Когда в Тюмени отключат отопление?
Сегодня, 08:08
Пытка для здоровья. Тюменцы страдают от сильнейшей за весну магнитной бури
Сегодня, 09:14
Влюбись в Тюмень за один день. Как узнать и полюбить город, пройдя его пешком
Сегодня, 11:47
"