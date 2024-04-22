Тюменец упал с моста Влюбленных в реку и остался жив

Как сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области, на станцию скорой помощи вызов поступил в 01:15 21 апреля. Прибывшие на место происшествия медики осмотрели тюменца и после оказания медицинской помощи доставили в приемное отделение Больницы Водников. Позже мужчина покинул больницу — от госпитализации он отказался.