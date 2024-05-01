Моор: уровень Ишима в Викулово превысит исторический максимум 2017 года сегодня

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
По его словам, вода в Ишиме в районе села Викулово стремительно прибывает — по прогнозам, максимального уровня река достигнет 8–9 мая. В настоящее время уровень воды составляет 10,72 метра.
Уровень воды в реке Ишим возле села Абатское также продолжается увеличиваться. Утром 1 мая был поставлен очередной рекорд — вода поднялась до отметки 12 метров 28 сантиметров (рост на 7 сантиметров).
«Вода прибывает, но радует то, что в Казанском районе на гидропосту в селе Ильинка фиксируется снижение уровня воды», — отметил глава региона.
Губернатор сообщил, что в Абатском районе в настоящее время дорожные службы закончили основные работы по укреплению дамбы и насыпи в районе федеральной трассы Тюмень — Омск. Сейчас дорожники работают на локальных участках.
«К сожалению, погода не благоприятствует. Из-за ветра формируется так называемая нагонная волна. Она срывает пленку и подмывает насыпь. Погода в течение дня будет ухудшаться — пойдет сильный дождь, ожидается ветер до 15 м/с. Нагрузка на земляной вал ожидается высокая», — подчеркнул Моор.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области из-за паводка затопило около 300 жилых домов и более трех тысяч дачных участков.