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Уровень воды в Ишиме в Викулово превысит 1 мая исторический максимум 2017 года

Моор: уровень Ишима в Викулово превысит исторический максимум 2017 года сегодня

1 мая 2024, 07:33
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Уровень воды в Ишиме в Викулово превысит 1 мая исторический максимум 2017 года

Паводок на реке Ишим сместился в Викуловский район. В течение сегодняшнего дня в районе Викулово ожидается подъем воды в Ишиме выше максимума 2017 года — 10,97 метра. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

По его словам, вода в Ишиме в районе села Викулово стремительно прибывает — по прогнозам, максимального уровня река достигнет 8–9 мая. В настоящее время уровень воды составляет 10,72 метра.

Уровень воды в реке Ишим возле села Абатское также продолжается увеличиваться. Утром 1 мая был поставлен очередной рекорд — вода поднялась до отметки 12 метров 28 сантиметров (рост на 7 сантиметров).

«Вода прибывает, но радует то, что в Казанском районе на гидропосту в селе Ильинка фиксируется снижение уровня воды», — отметил глава региона.

Губернатор сообщил, что в Абатском районе в настоящее время дорожные службы закончили основные работы по укреплению дамбы и насыпи в районе федеральной трассы Тюмень — Омск. Сейчас дорожники работают на локальных участках.

«К сожалению, погода не благоприятствует. Из-за ветра формируется так называемая нагонная волна. Она срывает пленку и подмывает насыпь. Погода в течение дня будет ухудшаться — пойдет сильный дождь, ожидается ветер до 15 м/с. Нагрузка на земляной вал ожидается высокая», — подчеркнул Моор.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области из-за паводка затопило около 300 жилых домов и более трех тысяч дачных участков.

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