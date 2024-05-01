nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Пойма реки Тобол в Тюменской области практически полностью заполнена водой

Более 5 тысяч га пашни затопило в Упоровском районе

1 мая 2024, 10:53
Фото: тг-канал Леонид Сауков

Пойма реки Тобол в Тюменской области практически полностью заполнена водой

Уровень воды в реке Тобол продолжает расти. В селе Коркино вода поднялась до 882 сантиметров, в Упорово — до 840 сантиметров. Об этом сообщил глава администрации Упоровского района Леонид Сауков.

По его словам, в настоящее время пойма реки Тобол практически полностью заполнена. Из-за паводка затопило 47 приусадебных участков в селах Коркино, Буньково, деревнях Старая Шадрина и Осеева. Под воду ушло более 5 тысяч гектаров пашни. 700 гектаров остаются отрезаны водой.

Из опасной зоны эвакуировано около 500 человек. 19 из них размещены в пунктах временного размещения.

Читайте также:
«Сегодня кот, завтра — дети?» В Антипино свирепствует стая бродячих собакЖителей тюменских деревень эвакуируют из-за роста уровня воды в Ишиме«Шпарит сплошным потоком»: река Ишим отрезала Викулово от Абатского района
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Эвакуация#Река#Ишимский район#Упоровский район#Потоп#Абатский район#Паводок#Упорово#Паводок в Тюменской области в 2024 году
Подпишитесь
Аномальный паводок: уровень воды в Ишиме превысил исторический максимум на 74 см
30 апреля, 07:53
Зарплата четверть миллиона: тюменцам предлагают за 260 тысяч упаковывать одежду Nike
29 апреля, 05:25
Тест на эрудицию! Сможете ли вы ответить на 10 вопросов для самых умных?
27 апреля, 08:45
Переводы без комиссии, акцизы на вино и защита от просрочки: что изменится с 1 мая
28 апреля, 01:00
Паводок отрезал несколько тюменских деревень от большой земли
30 апреля, 05:49
«Он первым вступил в бой»: на СВО погиб командир отделения из Тюменской области
28 апреля, 01:07
"