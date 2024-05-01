Более 5 тысяч га пашни затопило в Упоровском районе

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
По его словам, в настоящее время пойма реки Тобол практически полностью заполнена. Из-за паводка затопило 47 приусадебных участков в селах Коркино, Буньково, деревнях Старая Шадрина и Осеева. Под воду ушло более 5 тысяч гектаров пашни. 700 гектаров остаются отрезаны водой.
Из опасной зоны эвакуировано около 500 человек. 19 из них размещены в пунктах временного размещения.
Ранее «Наш Город» писал, что по прогнозам Росгидромета, пик паводка в Упоровском районе ожидается 6 — 9 мая.