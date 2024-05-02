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Published Сегодня, 04:51

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Updated Сегодня, 04:53

На федеральной трассе Тюмень — Омск изменили график движения

На федеральной трассе Тюмень — Омск вновь изменили график движения

2 мая 2024, 04:51
Фото: тг-канал Александр Моор

На федеральной трассе Тюмень — Омск изменили график движения

На федеральной трассе Тюмень — Омск продолжаются работы по укреплению дамбы и насыпи. В связи с проводимыми противопаводковыми мероприятиями на участке автодороги в Абатском районе км 354+600м — км 362+800м введен реверс.

В течение сегодняшнего дня для транспортных средств в определенные часы будут открыты окна для движения:

  • 09:00 до 10:00,
  • с 12:00 до 13:00,
  • с 15:00 до 16:00,
  • с 19:00 до 20:00.

Для обеспечения безопасности дорожного движения введены ограничения, снижена скорость по опасному участку до 50 км/час вне населенного пункта и 30 км/час по населенному пункту. До окончания паводкоопасного периода для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов, имеющих нагрузку на ось более 6 тонн и (или) крупногабаритных грузов, имеющих увеличение габарита свыше 3 метров введён запрет на проезд по трассе.

Ранее «Наш Город» писал, что уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское за последние сутки поднялся на 4 сантиметра до 12,32 метра. В Викулово уровень воды в реке обновил абсолютный максимум 2027 года и достиг отметки 11,29 метра.

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