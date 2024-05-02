На федеральной трассе Тюмень — Омск вновь изменили график движения

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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В течение сегодняшнего дня для транспортных средств в определенные часы будут открыты окна для движения:
Для обеспечения безопасности дорожного движения введены ограничения, снижена скорость по опасному участку до 50 км/час вне населенного пункта и 30 км/час по населенному пункту. До окончания паводкоопасного периода для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов, имеющих нагрузку на ось более 6 тонн и (или) крупногабаритных грузов, имеющих увеличение габарита свыше 3 метров введён запрет на проезд по трассе.
Ранее «Наш Город» писал, что уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское за последние сутки поднялся на 4 сантиметра до 12,32 метра. В Викулово уровень воды в реке обновил абсолютный максимум 2027 года и достиг отметки 11,29 метра.