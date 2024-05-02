Готовимся к Пасхе: где в Тюмени продают самые дешевые яйца?

Наиболее низкие цены куриные яйца категории С1 редакция нашла в гипермаркете «Метро» - десяток стоит 99 рублей 75 копеек. На 10 рублей дороже яйца первой категории продают в «Пятерочке». В «Ашане» и «Магните» десять яиц категории С1 стоят 114 рублей 99 копеек, в «Окее» - 113 рублей 99 копеек, в «Перекрестке» - 111 рублей 99 копеек. Самые дорогие яйца первой категории продают в гипермаркете «Лента», десяток стоит 121 рубль, и в сети магазинов «Монетка» - 124 рубля 99 копеек.