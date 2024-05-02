Готовимся к Пасхе: где в Тюмени продают самые дешевые яйца?

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Средняя цена десятка куриных яиц в тюменских магазинах составляет 125 рублей 80 копеек, сообщает Тюменьстат. «Наш Город» выяснил – где в областной столице продают самые дешевые куриные яйца.
Наиболее низкие цены куриные яйца категории С1 редакция нашла в гипермаркете «Метро» - десяток стоит 99 рублей 75 копеек. На 10 рублей дороже яйца первой категории продают в «Пятерочке». В «Ашане» и «Магните» десять яиц категории С1 стоят 114 рублей 99 копеек, в «Окее» - 113 рублей 99 копеек, в «Перекрестке» - 111 рублей 99 копеек. Самые дорогие яйца первой категории продают в гипермаркете «Лента», десяток стоит 121 рубль, и в сети магазинов «Монетка» - 124 рубля 99 копеек.
Отборные яйца выгоднее покупать в супермаркетах «Ашан» и «Метро» - десяток стоит 118 рублей 99 копеек и 119 рублей соответственно. В «Магните» цена десятка яиц отборной категории стартует от 129 рублей в «Перекрестке» - от 124 рублей. В «Ленте» отборные яйца продают за 136-172 рубля.
Отметим, сегодня у православных христиан - четвертый день Страстной седмицы (последней недели Великого поста), Чистый четверг. В этот день в старину было принято наводить чистоту в доме, красить яйца и выпекать куличи.
Праздник Пасхи православные тюменцы отметят в предстоящее воскресенье, 5 мая. Накануне праздника, в субботу 4 мая, в тюменских храмах пройдут службы по освящению пасхальных куличей и яиц. В ночь с 4 на 5 мая состоятся традиционный пасхальный крестный ход, пасхальная утреня и божественная литургия.