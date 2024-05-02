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Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Северянин рассказал о причинах переезда в Тюмень

«Мечтал увидеть весну и жизнь»: северянин рассказал о причинах переезда в Тюмень

2 мая 2024, 10:18
Фото: 1MI
Северянин рассказал о причинах переезда в Тюмень

Северянин рассказал о причинах переезда в Тюмень

Роман Атласов родился в холодном Новом Уренгое. Удже будучи в первом классе он понял, что задерживаться в этом городе он не планирует — нужно переезжать в Тюмень. «Нашему городу» он рассказал о том, почему уехал из малой родины, почему отказался от северных выплат и карьеры в нефтяной сфере.

Не удержать карьерой и зарплатой

Новый Уренгой — это небольшой городок в ЯНАО, в котором проживает чуть более 100 тысяч человек. Известно, что этот город возник в ходе разработки Тюменской нефти, а потому значительная часть его населения — вахтовики и нефтяники.

Уроженец Нового Уренгоя Роман Атласов отмечает, что у него с детства были наклонности к точным наукам, в частности компьютерным технологиям. Но в городе нефтяников получить такую профессию практически невозможно.

«Я как-то с детства понимал, что уеду. У нас были и профильные классы в высшем звене, где готовили для поступления те, кто хочет связать жизнь с нефтью и газом. Других университетов в НУре (так Новый Уренгой называют местные жители — прим.ред.) и не было. Тут ты либо нефтяник, либо едешь учиться в другой город. Я ко второй категории отношусь», — говорит Роман.

Ближайшим городом, где можно было получить образование по направлению IT, оказалась Тюмень, именно поэтому северянин подал документы в местный университет. Однако уже тогда он стал понимать, что и после обучения задержится в этом городе.

«Не хотел и не хочу туда возвращаться там нечего делать. Да, есть северные надбавки, но они того не стоят. Как говорится, не в деньгах счастье», — рассказывает мужчина.

В этом случае счастье крылось в более мягком тюменском климате, развитой инфраструктуре и обилием возможностей для самореализации. Роман отмечает, что его родной город по сравнению с Тюменью — «деревня, городского типа». После того, как мужчина окончил здесь университет и устроился на работу в крупную компанию, его убеждение в том, что в родной город он не вернется, только окрепло.

Тюмень привлекла переселенца развитостью и климатом.Тюмень привлекла переселенца развитостью и климатом.
Тюмень привлекла переселенца развитостью и климатом.
Фото: nashgorod.ru

Шокирующее существование весны и лета

Сейчас в Тюмени многие жалуются на то, что для мая в городе как-то холодно. Однако учитывайте, что в Новом Уренгое сейчас лежит снег, а термометры спустились до отметки в -15°C.

«В Новом Уренгое 1 месяц весны, два месяца лето и еще один месяц осень, все остальные 8 месяцев — зима. Холодная и жестокая. Я впервые нормальную весну увидел в 18 лет, когда сюда приехал. Так меня это поразило. А потому еще и лето такое долгое и жаркое. Сейчас я к этом привык и не могу даже представить, каково выживать 8 месяцев зимы в НУре. Но, если честно, мне этого даже представлять не хочется», — говорит Роман.

Сейчас мужчина с ужасом смотрит на фотографии, которые ему присылают родственники, оставшиеся жить в Новом Уренгое. Для них поездки к сыну в Тюмень равны путешествию на курорт, ведь местный аквапарк и пляжи вызывают у северян восторг.

«Сюда так и ездят, как в Сочи или Турцию. Моря нет, но есть озера. Аквапарк — отдельный вид счастья. Здесь даже просто гулять — уже приятно. Улицы красивые, все такое современное. Ну и нравится северянам, что со своими зарплатами они тут себе все позволить могут. Хотя я так-то тоже могу, но лишний раз не выпендриваюсь, сдались мне эти надбавки и споры с нефтяниками», — говорит Атласов.

Многие северные родственники и друзья Романа Тюмень зовут «югом», здешний климат им кажется чуть ли не тропическим по сравнению с суровым северным.

Когда в Тюмени вовсю расцветает весна, в Новом Уренгое еще лежит снег.Когда в Тюмени вовсю расцветает весна, в Новом Уренгое еще лежит снег.
Когда в Тюмени вовсю расцветает весна, в Новом Уренгое еще лежит снег.
Фото: nashgorod.ru

Вау! Инфраструктура!

Не меньше, чем климат поразила Романа инфраструктура Тюмени. Местных жителей которые жалуются, что им некуда сходить, мужчина зовет «зажравшимися» и предлагает им разок слетать в Новый Уренгой и пожить там годик.

«Я сначала жил на „южке“, потом мы с семьей переехали в новые дома на „северку“ и нигде не было даже приближенной к тюменской инфраструктуры. Вот там действительно некуда сходить. Для жителей Нового Уренгоя открытие филиала сетки фастфуда — событие вселенского масштаба, весь город в очереди потом стоит. А тут прям вау! Кухня на любой вкус, активности, отдых на природе, все, что только можно придумать есть. Я поэтому не очень люблю дома сидеть. В Тюмени живу уже 7 лет и все равно еще не побывал прям везде — постоянно новое что-то открывается, я в восторге», — делится впечатлениями мужчина.

За все это время город не успел наскучить Роману. Пока переезжать в другое место он не планирует, однако деловые предложения из столицы все же готов рассмотреть. Работу ему предлагают и в Новом Уренгое, зарплату обещают повышенную, но Роман всегда отвечает отказом. В Тюмени он собирается покупать квартиру, чтобы окончательно осесть в городе, который долгое время для него был мечтой.

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