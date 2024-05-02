«Мечтал увидеть весну и жизнь»: северянин рассказал о причинах переезда в Тюмень

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Новый Уренгой — это небольшой городок в ЯНАО, в котором проживает чуть более 100 тысяч человек. Известно, что этот город возник в ходе разработки Тюменской нефти, а потому значительная часть его населения — вахтовики и нефтяники.
Уроженец Нового Уренгоя Роман Атласов отмечает, что у него с детства были наклонности к точным наукам, в частности компьютерным технологиям. Но в городе нефтяников получить такую профессию практически невозможно.
«Я как-то с детства понимал, что уеду. У нас были и профильные классы в высшем звене, где готовили для поступления те, кто хочет связать жизнь с нефтью и газом. Других университетов в НУре (так Новый Уренгой называют местные жители — прим.ред.) и не было. Тут ты либо нефтяник, либо едешь учиться в другой город. Я ко второй категории отношусь», — говорит Роман.
Ближайшим городом, где можно было получить образование по направлению IT, оказалась Тюмень, именно поэтому северянин подал документы в местный университет. Однако уже тогда он стал понимать, что и после обучения задержится в этом городе.
«Не хотел и не хочу туда возвращаться там нечего делать. Да, есть северные надбавки, но они того не стоят. Как говорится, не в деньгах счастье», — рассказывает мужчина.
В этом случае счастье крылось в более мягком тюменском климате, развитой инфраструктуре и обилием возможностей для самореализации. Роман отмечает, что его родной город по сравнению с Тюменью — «деревня, городского типа». После того, как мужчина окончил здесь университет и устроился на работу в крупную компанию, его убеждение в том, что в родной город он не вернется, только окрепло.
Сейчас в Тюмени многие жалуются на то, что для мая в городе как-то холодно. Однако учитывайте, что в Новом Уренгое сейчас лежит снег, а термометры спустились до отметки в -15°C.
«В Новом Уренгое 1 месяц весны, два месяца лето и еще один месяц осень, все остальные 8 месяцев — зима. Холодная и жестокая. Я впервые нормальную весну увидел в 18 лет, когда сюда приехал. Так меня это поразило. А потому еще и лето такое долгое и жаркое. Сейчас я к этом привык и не могу даже представить, каково выживать 8 месяцев зимы в НУре. Но, если честно, мне этого даже представлять не хочется», — говорит Роман.
Сейчас мужчина с ужасом смотрит на фотографии, которые ему присылают родственники, оставшиеся жить в Новом Уренгое. Для них поездки к сыну в Тюмень равны путешествию на курорт, ведь местный аквапарк и пляжи вызывают у северян восторг.
«Сюда так и ездят, как в Сочи или Турцию. Моря нет, но есть озера. Аквапарк — отдельный вид счастья. Здесь даже просто гулять — уже приятно. Улицы красивые, все такое современное. Ну и нравится северянам, что со своими зарплатами они тут себе все позволить могут. Хотя я так-то тоже могу, но лишний раз не выпендриваюсь, сдались мне эти надбавки и споры с нефтяниками», — говорит Атласов.
Многие северные родственники и друзья Романа Тюмень зовут «югом», здешний климат им кажется чуть ли не тропическим по сравнению с суровым северным.
Не меньше, чем климат поразила Романа инфраструктура Тюмени. Местных жителей которые жалуются, что им некуда сходить, мужчина зовет «зажравшимися» и предлагает им разок слетать в Новый Уренгой и пожить там годик.
«Я сначала жил на „южке“, потом мы с семьей переехали в новые дома на „северку“ и нигде не было даже приближенной к тюменской инфраструктуры. Вот там действительно некуда сходить. Для жителей Нового Уренгоя открытие филиала сетки фастфуда — событие вселенского масштаба, весь город в очереди потом стоит. А тут прям вау! Кухня на любой вкус, активности, отдых на природе, все, что только можно придумать есть. Я поэтому не очень люблю дома сидеть. В Тюмени живу уже 7 лет и все равно еще не побывал прям везде — постоянно новое что-то открывается, я в восторге», — делится впечатлениями мужчина.
За все это время город не успел наскучить Роману. Пока переезжать в другое место он не планирует, однако деловые предложения из столицы все же готов рассмотреть. Работу ему предлагают и в Новом Уренгое, зарплату обещают повышенную, но Роман всегда отвечает отказом. В Тюмени он собирается покупать квартиру, чтобы окончательно осесть в городе, который долгое время для него был мечтой.