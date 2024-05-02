«Мечтал увидеть весну и жизнь»: северянин рассказал о причинах переезда в Тюмень

За все это время город не успел наскучить Роману. Пока переезжать в другое место он не планирует, однако деловые предложения из столицы все же готов рассмотреть. Работу ему предлагают и в Новом Уренгое, зарплату обещают повышенную, но Роман всегда отвечает отказом. В Тюмени он собирается покупать квартиру, чтобы окончательно осесть в городе, который долгое время для него был мечтой.